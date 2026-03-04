کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی مزید مہنگی کردی گئی

اسلام آباد:

حکومت نے کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی سہہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر مزید ایک روپے 63 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔

نیشنل الیکٹرک پاور ریگیولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹی فکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق بجلی جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی صارفین سے مارچ کے بلوں میں اضافی وصولی ہوگی اور اس اضافے کا اطلاق کے-الیکڑک صارفین پر بھی ہوگا۔

لائف لائن صارفین الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر اطلاق نہیں ہو گا، نیپرا نے جنوری کی فیول پرائس پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔

خیال رہے کہ نیپرا نے گزشتہ روز سہہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی بجلی مہنگی کی تھی، سہہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 35 پیسے یونٹ مہنگی کی گئی تھی۔
