ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

پاکستانی ہوائی اڈوں سے پانچ روز میں مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی منسوخ پروازوں کی تعداد 578 ہوگئی ہے، ذرائع

آفتاب خان March 04, 2026
facebook whatsup
اضافی پروازیں جدہ، دمام، ریاض، دبئی، کویت، ابوظہنی اور دوحہ سے چلائی جائیں گی، فوٹو:فائل
کراچی:

ایران پر اسرائیل اور امریکا کے حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں جاری امریکہ کشیدگی کے نتیجے میں فضائی حدود کی بندش کے سبب کراچی سمیت ملکی ہوائی اڈوں سے162 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

ذرائع کے مطابق فضائی حدود بندش کی بندش کے سبب جناح ٹرمینل ائیرپورٹ سمیت دیگر ملکی ائیرپورٹس سے پانچویں روز ملک کے ائیرپورٹس سے متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کی 162 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

ذرائع نے بتایا کہ کراچی ائیرپورٹ سے دبئی، ابو ظہبی، قطر، شارجہ، کویت، بحرین کی 40 پروازیں، اسلام آباد ائیرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، کویت اور شارجہ سمیت دیگر ایرپورٹس کی 38 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

لاہور ائیرپورٹ پر دبئی، ابوظہبی، قطر، کویت اور بحرین کی 28 پروازیں، پشاور ائیرپورٹ سے دبئی، شارجہ، قطر اور ابو ظہبی کی 24 پروازیں، ملتان ائیرپورٹ سے دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، بحرین، دوحہ اور کویت کی 18 پروازیں، سیالکوٹ ائیرپورٹ سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی سمیت دیگر مشرق وسطیٰ کی 8 پروازیں شامل ہیں اور یصل آباد ائیرپورٹ سے مشرق وسطیٰ کے لیے 6 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ پروازوں میں ایمریٹس اتحاد، ایئرعربیہ، پی آئی اے، ایئر بلیو، فلائی دبئی، قطر ائیر سمیت دیگر ملکی اور غیرملکی ایئرلائنز شامل تھیں۔

ذرائع کے مطابق پاکستانی ہوائی اڈوں سے پانچ روز میں مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی منسوخ پروازوں کی تعداد 578  ہوگئی ہے، 28 فروری سے متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، ایران سمیت متعدد ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے سے ائیرلائنز کی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |

متعلقہ

Express News

ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

Express News

پشاور کیلئے سعودی ایئر کی پروازیں معطل، امارات کیلئے پی آئی اے کو روزانہ دو پروازوں کی اجازت

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی مزید مہنگی کردی گئی

Express News

دہشتگردی کیخلاف ریاستی بیانیے کو مضبوط اور واضح بنانا ناگزیر ہے، وزیراعلیٰ بلوچستان

Express News

کالجوں میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے معاملے پر جامعہ کراچی اور کالج پرنسپلز کے مابین ڈیڈ لاک

Express News

ایران امریکا جنگ کے باعث فضائی نظام درہم برہم ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر سامان کے انبار لگ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو