ایران پر امریکا اور اسرائیل کی جارحیت

جنگ سے پہلے امریکا اور ایران کے درمیان پہلے جینیوا اور پھر عمان میں مذاکرات ہوئے تھے تو عمان کے وزیر خارجہ جو امریکا اور ایران کے وفود کے درمیان مصالحت کنندہ کا کردار ادا کررہے تھے کا کہنا تھا کہ ایران نے ان مذاکرات میں امریکا کے بنیادی مطالبات کو تسلیم کرلیا تھا۔
عمان کے وزیر خارجہ کے مطابق ایران ایٹم بم کی تیاری کے مراحل کو صفر کی سطح تک لے جانے پر تیار ہوگیا تھا لیکن امریکا اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملہ کردیا۔ ان حملوں میں 1989ء سے سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والے آیت اللہ خامنہ ای سمیت اہم رہنما شہید ہوگئے، ان کے علاوہ سیکڑوں افراد شہید ہوچکے ہیں جن میں ایک اسکول کی عمارت میں موجود 46 کے قریب طالبات بھی شامل ہیں۔
ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے 19 میل چوڑی آبنائے ہرمز کو بند کردیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے خلیجی ممالک میں غذائی بحران پیدا ہوگا۔ خلیجی ممالک کی تیل کی ایکسپورٹ بند ہوجائے گی اور پوری دنیا میں تیل کی قلت پیدا ہوجائے گی جس کے اثرات پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ظاہر ہوگئے ہیں۔
امریکا، ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے۔ امریکا کے پاس اس رجیم کا متبادل سابق شہنشاہ ایران کا بیٹا ہے۔ سابق شہنشاہ ایران کا بیٹا رضا پہلوی معاہدہ ابراہیمی کی حمایت کا اعلان کرچکا ہے۔ ایران کی موجودہ حکومت کی مخالف اور بھی کئی ایرانی تنظیمیں ہیں، ان میں تودہ پارٹی اور مجاہدین خلق ہیں لیکن امریکا کے لیے سب سے پسندیدہ رضا پہلوی ہے مگر رضا پہلوی کو ایران کے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ مجاہدینِ خلق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم بائیں بازو کے عناصر پر مشتمل ہے اور اپنے لبرل خیالات کے لیے معروف ہے مگر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ امریکا اور اس کے اتحادی اس تنظیم کی بھی حمایت کررہے ہیں۔ اس تنظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے حمایتی گزشتہ برسوں سے ایران کی حکومت کے خلاف مظاہروں میں شامل ہوتے ہیں۔ تودہ پارٹی کمیونسٹ پارٹی ہے ۔ مجاہدین خلق اور تودہ پارٹی نے شہنشاہ ایران کے خلاف جدوجہد کی تھی اور آیت اللہ خمینی اور ان کی جماعت کی حمایت کی تھی مگر جب انقلابی حکومت قائم ہوگئی تو ان اتحادیوں کے ساتھ بیہمانہ سلوک کیا۔ ہزاروں افراد جلاوطن ہوئے۔
ایران کی سرزمین پر یہ کھلی جارحیت ایسے وقت میں کی گئی جب گزشتہ ہفتوں سے ایران اور امریکا کے درمیان جوہری پروگرام سے متعلق اختلافات کے حل کے لیے خطے کے ممالک کی ثالثی سے مذاکرات جاری تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ویڈیو پیغام میں امریکا کے ایران پر وسیع فوجی حملے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا مقصد ایران کی جوہری اور میزائل صلاحیت کو ختم کرنا اور ساتھ ہی ایران میں نظام کی تبدیلی (رجیم چینج) ہے۔
ایران نے اسرائیل اور بحرین، قطر، ابوظہبی، کویت، اردن اور سعودی عرب میں میزائل حملے شروع کیے۔ عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان اور عراق میں بغداد کے نزدیک علاقوں پر بھی حملے کیے ہیں۔امریکا اور اسرائیل کی یہ فوجی جارحیت ایک کٹھ پتلی اور آمرانہ حکومت قائم کرنے کی کوشش ہے۔جلاوطن ایرانیوں کا ایک گروپ امریکا اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کررہا ہے حالانکہ وہ موجودہ ایرانی رجیم کا بھی مخالف ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ ان نازک اور فیصلہ کن لمحات میں ایرانی عوام پوری قوت کے ساتھ امن کے قیام اور اسرائیل و امریکی سامراج کی اس جارحیت کے خاتمے کے لیے متحد ہوں۔ ایران کی تباہی موجودہ رجیم سے نجات کا راستہ نہیں ہے۔ یہ مقصد صرف عوام کی جدوجہد اور قومی و آزادی پسند قوتوں کی منظم کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔امریکا اور اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنایا جائے جس میں تمام امریکی اور اسرائیلی مخالف جماعتیں شامل ہیں۔ امریکا کا استعماریت کا نیا کردار ایسا ہی ہے جیسا صنعتی انقلاب کے وقت تھا۔ (18ویں صدی میں برطانیہ اور یورپی ممالک میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا تھا اور یہ صنعتی انقلاب 19ویں صدی میں پایہ تکمیل ہوا۔) برطانیہ اور یورپی ممالک میں صنعتی انقلاب مکمل ہونے کے بعد ان ممالک نے اپنے کارخانوں کے مال کی کھپت کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنی شروع کیں، اس طرح سرمایہ داری سامراجیت میں تبدیل ہوئی۔
برطانیہ، ہالینڈ، پرتگال، اسپین اور اٹلی وغیرہ نے ایشیائی اور افریقی ممالک پر قبضے کرنے شروع کیے اور اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے ایشیائی اور لاطینی امریکا کے عوام پر بدترین تشدد کے طریقے استعمال کیے۔ ان ممالک میں معدنیات اور خام مال کو سستے داموں خرید کر برطانیہ اور یورپی ممالک کی ملز میں ان سے نئی مصنوعات تیار کر کے دوبارہ ان ممالک کے غریب عوام کو فروخت کیں اور نوآبادیات سے لوٹی ہوئی رقم یورپی ممالک کی ترقی پر خرچ ہوئی۔ سابق سوویت یونین کے قیام کے بعد برطانیہ اور امریکا کے سامراجی کردار میں فرق آیا۔ سابق سوویت یونین کی مدد سے 40 سے زیادہ ممالک آزاد ہوئے مگر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پھر سامراج اپنی بدترین شکل میں سامنے آرہا ہے۔
امریکا نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے پہلے لیبیا اور عراق میں حکومتوں کا تختہ الٹا، شام کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اب ایران کی باری ہے اور پھر لاطینی امریکا میں جس حکمران نے آزادانہ فیصلے کیے، امریکا نے ان کو قتل کرا دیا۔ وینز ویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کا اغواء اسی منصوبے کی کڑی ہے۔ روس یوکرین کی جنگ کی بناء پر ایران کی مدد نہیں کرسکتا۔ چین اپنی پالیسی کی بناء پر دیگر ممالک کو ٹیکنالوجی دے کر انھیں اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے پر اکساتا ہے مگر چین کی پالیسی میں کسی ملک سے جنگ کا ایجنڈا شامل نہیں۔ امریکا کے کردار کو شکست دینے میں آمرانہ حکومتیں ناکام ہوگئی ہیں۔