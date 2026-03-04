آبنائے ہرمز، تیل کی درآمد کرب سے دوچار

جدید معاشیات کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم نے ترقی کو چند فی صد جی ڈی پی گروتھ اور اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں قید کردیا ہے جب کہ حقیقت ان محنت کشوں کے پسینوں اور غریب لوگوں کے سامنے سے غائب ہوتی روٹی میں پنہاں ہے جو غربت کی گھاٹی میں مسلسل گرتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان کا مستقبل بڑھتے ہوئے قرضوں ، سود کی ادائیگی اور مہنگائی، بے روزگاری کی اونچی ترین شرح کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔
ان میں کچھ بیانیے ایک جیسے نظر آتے ہیں حکومت اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی میکرو استحکام کی بات کرتی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ایک عجیب قسم کا معاشی استحکام آ رہا ہے جو خوشی لانے کی بجائے ایک چکر میں ڈالتا چلا جا رہا ہے جہاں سے ابھی تک نکل نہیں سکے۔ ہم بحران میں پھنسے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ ملتا ہے وقتی سکون پھر تنزلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کسی بھی قسم کے اصلاحات کرنے میں آئی ایم ایف کے محتاج ہیں، دوسری طرف سے اتنی شرائط کو پورا کرتے کرتے غربت کا بڑھ جانا، مہنگائی کا بڑھتے رہنا، مسلسل بے روزگار رہنے کا عذاب سہتے رہنا، اب غریب عوام کا مقدر بن گیا ہے۔
پاکستان شرح ترقی کے معاملے میں کبھی منفی اورکبھی 2 سے 3 فی صد پر اکتفا کر بیٹھتا ہے جو دراصل لاکھوں افراد کو مسلسل بے روزگار رکھنے کے مترادف ہے، جہاں مسلسل مہنگائی کا عذاب سہنا مقدر بن گیا ہے۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلسل مستقل اور مستقبل کے لیے ایک ایسے خطرناک چکر میں گھوم رہا ہے جہاں آئی ایم ایف اپنے اصلاحی پروگرام، شرائط و ضوابط اور قرض کا جال بچھا کر امید دلاتا ہے، وقتی سکون حاصل ہوتا ہے لیکن پھر وہی بے چینی پھر معیشت کا اسی طرح سے چکر میں گھومتے چلے جانا۔ اس مسئلے کے حل کا سرا اسی وقت ہاتھ میں آئے گا جب ہم ان دیکھی طاقتوں اور دوسروں کے مشوروں کو چھوڑ کر اپنا راستہ خود منتخب کریں گے۔ اب بھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سمت درست کریں کیونکہ ایک عالمی جنگ ہمارے دہانے پر کھڑی ہے اگرچہ یہ ایران، امریکا کی جنگ ہے لیکن یہاں عالمی سپلائی چین کی شہ رگ ’’آبنائے ہرمز‘‘ پر لٹکتی تلوار کا معاملہ ہے۔
تادم تحریر عملی طور پر یہ راستہ بند نہیں ہوا، لیکن اس کے خدشات کے پیش نظر تیل مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ دنیا کی ضرورت کا 20 تا 25 فی صد تیل گزرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کی صورت میں ’’برینیٹ کروڈ آئل‘‘ کی قیمت راتوں رات 150 سے 200 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ اگرچہ اوپیک نے کہا ہے کہ مارکیٹ استحکام کے لیے پیداوار 2 لاکھ بیرل تک بڑھائی جائے گی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی صورت حال پر نظر رکھنے کے لیے دفتر خارجہ کا کرائسز مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا ہے۔
پاکستان اپنی تیل کی درآمدات کے لیے خلیجی ممالک پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور یہ تمام سپلائی ’’آبنائے ہرمز‘‘ کے راستے پاکستان پہنچتی ہے۔ جولائی تا دسمبر 2025 ان 6 ماہ کے دوران مجموعی درآمدی بل 27 ارب 84 کروڑ ڈالر رہا جوکہ گزشتہ سال کے اسی مدت کے مقابلے میں 6.52 فی صد زیادہ تھا اور ان 6 ماہ کے دوران پٹرولیم گروپ کی درآمدات ایک فی صد اضافے کے ساتھ 8 ارب 8 کروڑ ڈالر رہیں۔ البتہ خام تیل کی مجموعی مقدار میں 16.15 فی صد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال کے 4.29 ملین ٹن کے مقابلے میں 4.98 ملین ٹن ہو گئی۔ اگر تمام پٹرولیم مصنوعات کی بات کی جائے تو 6 ماہ کی مجموعی مقدار 52 لاکھ 40 ہزار ٹن تک پہنچ گئی۔ اسی طرح ایل این جی کی درآمدات میں 1.95 فی صد اور ایل پی جی کی درآمدات میں 54.15 فی صد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اب ان تمام اعداد و شمار اور مزید تازہ ترین اعداد و شمار کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بڑے پیمانے پر فوری تیل کی درآمد کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر اس وقت ہم ’’آبنائے ہرمز‘‘ کے سائے میں تیل کی درآمد کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافے کے ساتھ پاکستانی معیشت کا منظرنامہ ابھی سے لرز رہا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کے سائے میں تیل کی درآمد کرب سے دوچار ہے۔