بھارت نے چھیڑا تو انجام دیکھ لیا، مودی آج تک منہ چھپاتا پھر رہا ہے، گورنر سندھ

پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے لیے اپنے دل اور سرحدیں کھولیں، کامران خان ٹیسوری

محمد شاہ میر خان March 05, 2026
فائل فوٹو
کراچی:

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نمائش چورنگی پر نجی این جی او کی جانب سے منعقدہ سحری میں شرکت کی جہاں انہوں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ملکی و عالمی صورتحال پر کھل کر اظہارِ خیال کیا۔

گورنر سندھ نے کہا کہ آج کی آمد دیگر تمام دنوں سے افضل ہے کیونکہ ہم سب مل کر مولا حسنؑ کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ قوم کو اندرون و بیرون ملک حالات کا بخوبی اندازہ ہے اور موجودہ عالمی کشیدگی میں مسلمانوں کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔

ایران پر حملوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے دشمن کو صحیح طرح جواب دیا گیا ہے، یہ مسلمان قوم ہے، اسے نہ چھیڑا جائے۔

اگر چھیڑو گے تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت نے بھی جب ہمیں چھیڑا تو اسے بھرپور جواب ملا آج تک  نریندر مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔

گورنر سندھ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تین جہاز سے بات شروع کی اور آج گیارہ جہاز گرا دیے گئے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے لیے اپنے دل اور سرحدیں کھولیں، تاہم افغان حکومت کو متعدد بار شواہد کے ساتھ آگاہ کیا گیا کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دی جائے۔

ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے مبینہ سرپرستی یافتہ عناصر کو بھی مؤثر جواب دیا گیا ہے۔

خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور ملک دفاعی اعتبار سے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔
