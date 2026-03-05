کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 5 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، زخمی ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد ہوا۔
لیاقت آباد گجر نالے کے قریب پولیس مقابلے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، جن کی شناخت محمد علی اور ممتاز احمد کے نام سے ہوئی۔
پولیس کے مطابق یہ ملزمان عید کی شاپنگ کرکے واپسی پر شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔
ملزمان کے قبضے سے دو پستول بور، میگزین اور ایک موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی۔ زخمی ملزمان کو فوری طور پر عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
اسی طرح نارتھ ناظم آباد بلاک D میں بھی مبینہ پولیس مقابلے کے دوران دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔
جمشید کوارٹر ڈویژن شاہین فورس پولیس نے بہادر آباد رنگون والا ہال کے قریب ایک اور ڈاکو کو زخمی حالت میں پکڑا، جس کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد ہوا۔
پولیس کے مطابق زخمی ملزم کا ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔
گرفتار ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے اور پولیس نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔