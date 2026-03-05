ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: ایسا لگا جیسے زوردار تھپڑ پڑا ہو، نیوزی لینڈ سے شکست پر مارکرام مایوس

یہ شکست ٹیم کے لیے ایک سبق بھی ہے اور اب انہیں مزید مضبوط ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، جنوبی افریقی کپتان

اسپورٹس ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup

جنوبی افریقی کپتان ایڈن مارکرام نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے پہلے سیمی فائنل میں ہونے والی بھاری شکست کو ٹیم کے لیے ’زوردار تھپڑ‘ قرار دیا ہے۔

ایڈن مارکرام نے پریزنٹیشن کے دوران کہا کہ ٹورنامنٹ میں مسلسل فتوحات کے بعد اس طرح کی شکست واقعی مایوس کن ہے۔

ان کے مطابق یہ شکست ٹیم کے لیے ایک سبق بھی ہے اور اب انہیں مزید مضبوط ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔

مارکرام کا کہنا تھا کہ انہیں امید تھی کہ ایڈن گارڈنز کی پچ بیٹنگ کے لیے سازگار ہوگی اور اگر بلے باز تھوڑا روایتی انداز اپناتے تو ٹیم تقریباً 190 رنز تک پہنچ سکتی تھی۔

انہوں نے کہا کہ ٹیم اس شکست کا تفصیل سے جائزہ لے گی، مگر پہلے کھلاڑیوں کو جذباتی طور پر سنبھلنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ آئندہ بہتر کارکردگی دکھائی جا سکے۔

واضح رہے کہ جنوبی افریقا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 169 رنز بنائے تھے لیکن نیوزی لینڈ نے یہ ہدف انتہائی آسانی سے 12.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔

نیوزی لینڈ کی جیت میں فن ایلن کی شاندار 33 گیندوں پر ناقابل شکست سنچری نے اہم کردار ادا کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: ویورشپ کا نیا ریکارڈ قائم، آئی سی سی چیئرمین کا اہم بیان سامنے آگیا

Express News

پاکستان سپر لیگ سیزن گیارہ کا نیا لوگو جاری

Express News

بھارتی ٹیم کا انوکھا فیصلہ، چاند گرہن کے باعث پریکٹس سیشن منسوخ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ میں شامل ٹیمیں اور آفیشلز رل گئے، چوتھی بار مقام تبدیل

Express News

ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ؛ قومی ہاکی ٹیم نے تیسرے میچ میں آسٹریا کو شکست دے دی

Express News

نیوزی لینڈ کے کپتان کا پاکستان اور سری لنکا کے میچ سے متعلق بڑا بیان!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو