ہاکی ورلڈکپ کوالیفائر: پاکستان کو سیمی فائنل میں جاپان کا چیلنج درپیش

ایف آئی ایچ ورلڈکپ کوالیفائر کے دونوں سیمی فائنل کل کھیلے جائیں گے۔
تفصیلات کے مطابق مصر کے شہر اسماعیلیہ میں جاری ورلڈکپ کوالیفائر مقابلوں کے سیمی فائنلز میں پاکستان کا مقابلہ جاپان اور انگلینڈ کا ملائیشیا سے ہوگا۔
گروپ بی کے آخری میچ میں پاکستان نے آسٹریا کے خلاف دو کے مقابلے میں چار گول سےکامیابی حاصل کی۔
اس جیت کے ساتھ پاکستان اپنے گروپ میں ناقابل شکست رہا اور پہلی پوزیشن پائی۔
کپتان عماد بٹ نے سیمی فائنل میں بھی شاندار کارکردگی دکھانےکا عزم کیا ہے۔
انہوں نے اس جیت کر کریڈٹ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور حکومتی سرپرستی کو دیتے ہوئے واضح کیا کہ نئے کوچنگ اسٹاف کی تقرری سے ماحول بہت اچھا ہوا ہے اور تمام لڑکے سو فیصد کارکردگی پیش کررہے ہیں۔
عماد بٹ نے کہا کہ سیمی فائنل کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس لیے پورا زور لگا کر ورلڈکپ میں کوالیفائی کرکے قوم کو تحفہ دیں گے۔
یاد رہے کہ پاکستان نے آخری بار 2018 میں ورلڈکپ کھیلاتھا جس میں 12ویں پوزیشن پائی تھی۔
اب ایک بار پھر پاکستان کے ورلڈکپ میں کھیلنے کے روشن امکانات ہیں۔
ہاکی ورلڈکپ رواں سال 15 اگست سے ہالینڈ اور بیلجیم میں شیڈول ہے۔