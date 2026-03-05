ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارت اور انگلینڈ مسلسل تیسرے سیمی فائنل میں مدمقابل

March 05, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا دوسرا سیمی فائنل آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔

ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں شیڈول دوسرے سیمی فائنل میں دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔

انگلش ٹیم کے آل راؤنڈ ول جیکس امیدوں کا محور ہوں گے، دوسری جانب بھارت کے سنجو سیمسن ایک بار پھر صلاحیتوں کا اظہار کرنے کیلیے بے تاب ہوں گے۔

بھارت کو ایونٹ میں اب تک صرف ایک میچ میں جنوبی افریقا کے خلاف شکست ہوئی تھی۔

دوسری جانب انگلینڈ کا سفر چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کانٹے دار مقابلوں سے شروع ہوا مگر بتدریج کارکردگی کا معیار بہتر ہوتا گیا۔

سپر ایٹ راؤنڈ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ اور پاکستان جیسے حریفوں کو مات دے کرسیمی فائنل میں جگہ پکی کی۔

انگلینڈ کا بہترین اسپن اٹیک مضبوط بھارتی بیٹنگ لائن کے قدم اکھاڑنے کیلیے تیار ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں لگاتار تیسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں مدمقابل آئیں گی۔

2022 میں انگلینڈ نے فتح حاصل کی تھی جبکہ 2024 کے سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم سرخرو رہی تھی۔

مجموعی طور پر ورلڈکپ میں دونوں ٹیمیں 5 مرتبہ مدمقابل آئیں، جس میں سے بھارت نے 3 اور انگلینڈ نے 2 بار فتح پائی۔

ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 29 میچز کھیلے جاچکے ہیں جن میں سے 17 بھارت جبکہ 12 انگلینڈ نے جیتے ہیں۔
