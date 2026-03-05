نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے ٹکٹوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

محمد یوسف انجم March 05, 2026
نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے ٹکٹوں کی قیمت اور دستیابی سے متعلق تفصیلات سامنے آگئیں۔

شائقین نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کی ٹکٹیں پشاور میں ٹی سی ایس کے تین ایکسپریس سینٹرز سے خرید سکتے ہیں۔

پشاور میں ٹکٹیں ٹی سی ایس ایریا آفس، ٹی سی ایس چارسدہ روڈ ایکسپریس سینٹر اور ٹی سی ایس کالج چوک ایکسپریس سینٹر پر دستیاب ہوں گی۔

ایک شناختی کارڈ پر ایک دن کے میچز کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ ٹکٹیں خرید سکتے ہیں۔

ٹورنامنٹ کے دوران عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں فیملیز کے لیے خصوصی وی آئی پی فیملی زون قائم کردیا گیا۔

وی آئی پی فیملی زون کی گروپ اسٹیج ٹکٹوں کی قیمت 200 اور 250 روپے رکھی گئی ہے جبکہ سیمی فائنل اور فائنل میں بالترتیب 400 اور 500 روپے ہوگی۔

گروپ اسٹیج کے میچوں میں وی آئی پی ٹکٹ 150 روپے، پریمیم ٹکٹ 100 روپے اور وی وی آئی پی گیلری ٹکٹ 800 اور 600 روپے کی ہوگی۔

سیمی فائنل کے لیے وی آئی پی ٹکٹ 300، پریمیم 200، اور وی وی آئی پی گیلری کی ٹکٹ 1000 روپے میں خریدی جا سکتی ہے۔

18 مارچ کو ہونے والے فائنل کے لیے وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 400 روپے، پریمیم 300 اور وی وی آئی پی گیلری کی ٹکٹ 1200 روپے مقرر کی گئی ہے۔

 
