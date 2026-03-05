بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ لاپتا؛ گرکر تباہ ہونے کا خدشہ

طیارہ آسام کے جورہاٹ ایئربیس سے اڑا تھا اور اس کا آخری رابطہ شام 7 بج کر 42 منٹ پر ہوا

ویب ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup

بھارتی فضائیہ کا ایک جدید جنگی طیارہ سخوئی شمال مشرقی ریاست آسام میں پرواز کے بھرنے کے فوری طور پر لاپتا ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق جنگی طیارے نے شام کو معمول کی پرواز بھری تھی اور طیارے میں پائلٹ اور ایک ویپن سسٹم آپریٹر (نیویگیٹر) سوار تھے۔

طیارہ آسام کے ضلع کاربی آنگلونگ کے فضائی علاقے میں پرواز کر رہا تھا جب اس کا رابطہ اچانک منقطع ہوگیا۔

بھارتی فضائیہ کے بیان کے مطابق طیارہ آسام کے جورہاٹ ایئربیس سے اڑا تھا اور اس کا آخری رابطہ شام 7 بج کر 42 منٹ پر ہوا۔

طیارے کا رابطہ منقطع ہونے کے فوراً بعد طیارے کی تلاش کے لیے سرچ اور ریسکیو مشن شروع کر دیا گیا۔

کاربی آنگلونگ کے جنگلاتی علاقے میں رہنے والے بعض افراد نے اسی وقت ایک زور دار دھماکے جیسی آواز سننے کا دعویٰ کیا ہے۔

جس کے باعث طیارے کے گرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم حکام نے اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ 

بھارتی فضائیہ نے بتایا ہے کہ طیارے اور اس کے عملے کا سراغ لگانے کے لیے فضائی اور زمینی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔

یاد رہے کہ سخوئی روسی ساختہ دو انجنوں والا جدید ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو بھارتی فضائیہ کے اہم ترین لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔

اس جنگی جہاز کو فضائی و زمینی اہداف کے خلاف مختلف قسم کے مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کے لاپتا ہونے کی اصل وجہ اور عملے کی حالت کے بارے میں مزید معلومات تلاش کے عمل مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

 Mar 05, 2026 08:40 PM |
جواد احمد کے جارحانہ رویے کی ویڈیو وائرل، مشی خان اور عمران عباس کا سخت ردعمل

جواد احمد کے جارحانہ رویے کی ویڈیو وائرل، مشی خان اور عمران عباس کا سخت ردعمل

 Mar 05, 2026 08:26 PM |
شادی سے متعلق وائرل انٹرویو پر علی رحمان خان کو پچھتاوا کیوں ہے؟

شادی سے متعلق وائرل انٹرویو پر علی رحمان خان کو پچھتاوا کیوں ہے؟

 Mar 05, 2026 06:06 PM |

متعلقہ

Express News

ایران میں خامنہ ای کے بیٹے قابل قبول نہیں؛ اپنی پسند کی حکومت بنانا چاہتا ہوں؛ ٹرمپ

Express News

بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ لاپتا؛ گرکر تباہ ہونے کا خدشہ

Express News

خلیجی اور یورپی ممالک کا ہنگامی اجلاس؛ میزائل حملوں پر ایران کو واضح پیغام

Express News

عراق میں بارود سے بھری کشتی کا تیل بردار جہاز پر خودکش حملہ

Express News

امریکا میں پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ پر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو