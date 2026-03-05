میگا کرپشن کی تصدیق ہو گئی

پاکستان کی سیاست میں سیاسی جماعتیں ’’احتساب‘‘ کا نعرہ لگاتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، عوام بھی اتنی بھولی ہے کہ ہر جماعت سے یہ امید باندھ لیتی ہے کہ وہ واقعی ملک و قوم کی جڑوں میں سرایت کر جانے والے کرپشن کے زہر کا تریاق کرے گی لیکن کچھ عرصہ بعد علم ہوتا ہے کہ ’’کرپشن مکاؤ‘‘ کا دعوی کرنے والی حکومت میں ہی سب سے زیادہ’’مک مکاؤ‘‘ ہوا ہے،پاکستان میں کئی دہائیوں سے سیاسی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا سیاست دان اخلاقی اور مالی کرپشن کا شکار ہے اور اسی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہتا ہے۔
گزشتہ چند برسوں میں تو یہ رواج بن گیا ہے کہ کرپشن کرنے کو ’’حق‘‘ سمجھا جانے لگا ہے ،کسی دور میں صرف سفارش پر کام ہوجاتا تھا اب سفارش کروانا الٹا گلے پڑجاتا ہے اور آخر کار ڈبل رشوت دے کر کام کروانا پڑتا ہے۔ویسے تو ہر سرکاری محکمے میں کرپشن موجود ہے لیکن چند محکمے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سب نے یہ تسلیم کر رکھا ہے کہ کرپشن میں ان کا مدمقابل کوئی دوسرا نہیں۔محکمہ خوراک پنجاب کا شمار بھی کچھ عرصہ قبل تک انھی خاص محکموں میں ہوتا تھا لیکن گزشتہ دو برس میں اس محکمے میں ہونے والی انقلابی اصلاحات اور سبسڈی میں انتہائی کمی نے کرپشن کے چور دروازوں کو بند کرنا شروع کر رکھا ہے۔
کئی دہائیوں تک عوام کو سبسڈائزڈ آٹا فراہم کرنے کے لیے کسانوں سے گندم خرید کر اسے انتہائی سستے داموں فلورملز کو فراہم کرتا تھا اور افسوس یہ کہ ’’کوٹہ سسٹم‘‘ کی وجہ سے چور فلورملز بھی اتنی ہی سرکاری گندم لینے کی اہل تھیں جتنی کارکردگی والی ملز کو ملتی تھی ۔عجب تماشہ تھا کہ کوٹہ چور فلورملز محکمہ خوراک کے گودام سے سرکاری گندم سے لدی گاڑی کسی فعال مل کی جانب بھیج کر بنا فلورمل چلائے، آٹا بنائے روزانہ لاکھوں روپے کا ’’خالص‘‘ منافع کماتی تھیں۔ اوپن مارکیٹ کی قیمت اور سرکاری گندم کی ریلیز پرائس میں پایا جانے والا غیر معمولی فرق اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ نہ صرف محکمہ خوراک بلکہ گندم آٹا سے منسلک ہر محکمہ، انتظامیہ اپنا حصہ لے کر اس کوٹہ نظام کے سہولت کار بن جاتے تھے۔
گزشتہ پانچ چھ سالوں میں سرکاری گندم کوٹہ نظام کے خلاف مضبوط آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں لیکن اس نظام سے مستفید ہونے والے اس قدر با اثر اور منظم تھے کہ اس کے خاتمہ میں مضبوط رکاوٹ تھے۔ اہم ترین عہدوں پر براجمان فیصلہ ساز بیوروکریٹس، کابینہ ارکان بھی چونکہ اپنا حصہ لیتے تھے اس لیے کوٹہ مافیا جب چاہتا انھیں بلیک میل کر کے اپنی بات منوا لیتا تھا ،کبھی ریاستی اداروں کو گندم آٹا کے ممکنہ بحران کی غیر حقیقی صورتحال سے ڈرا کر ان کے ذریعے حکومت اور محکموں کو دباؤ میں لایا جاتا تھا ۔نگران دور حکومت میں جب اسٹیبلشمنٹ نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام شروع کیا اور اس ضمن میں عالمی مالیاتی اداروں سے رابطے کیے تو جن چند معاملات کو’’میگا کرپشن ‘‘ کا ذریعہ قرار دیا گیا ان میں سے ایک سرکاری گندم آٹا کا سبسڈائزڈ کوٹہ نظام بھی شامل تھا۔نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی نے سب سے پہلے سرکاری اور اوپن مارکیٹ کی گندم قیمت کے درمیان فرق کو ختم کیا اور پھر محترمہ مریم نواز شریف نے وزارت اعلی سنبھالنے کے بعد گندم آٹا سیکٹر میں اصلاحات کا آغاز کیا۔
محترمہ مریم نواز درجنوں بار کہہ چکی ہیں کہ سرکاری گندم خریدو فروخت اور کوٹہ سسٹم ہر سال اربوں روپے کی کرپشن کا سبب تھے ،بہت سے لوگوں نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا لیکن اب ایسے مصدقہ اعداد وشمار سامنے آ چکے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ وزیر اعلی مریم نواز نے گندم آٹا بارے جو کہا وہ درست ہے۔پنجاب میں سرکاری گندم کے اجراء کا جائزہ لیں تو گزشتہ10 برس میں اوسطاً 35 لاکھ ٹن گندم ہر برس فلورملز کو سستے داموں فروخت کی جاتی رہی ہے ، گندم ریلیز کے چند اعداد و شمار انتہائی غیر معمولی ہیں،2018 میں محکمہ نے56 لاکھ ٹن،2019 میں45 لاکھ ٹن، 2020 میں51 لاکھ80 ہزار ٹن جب کہ2022 میں54 لاکھ ٹن گندم بھی ریلیز کی ۔پنجاب حکومت پچھلے پندرہ برس میں سرکاری گندم کی فلورملز کو سستے داموں فروخت پر750 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی کا بوجھ اٹھا چکی ہے۔
2024 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد محترمہ مریم نواز نے گندم کی سرکاری خریداری ختم کی تو انھیں انتہائی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گندم مارکیٹ کریش کر گئی تھی اور کسان کو کھیت میں 2ہزار سے2200 روپے فی من تک قیمت ملی جو اس کی لاگت کاشت کو بھی بمشکل پورا کرسکی۔نجی شعبہ نے لاکھوں ٹن گندم سستے داموں خرید کر اس امید پر اسٹاک کی کہ چند مہینوں بعد ڈبل یا ٹرپل قیمت پر فروخت کریں گے۔2024/25 میں وزیر اعلی نے کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے نجی شعبہ کو آگے لانے کے لیے ایک نظام بنانے کی ہدایت کی جسے ’’ای ڈبلیو آر‘‘ کا نام دیا گیا تھا لیکن اس وقت کی بیوروکریسی مختلف وجوہات کی وجہ سے ناکام رہی اور ان حالات میں گندم آٹا بحران جنم لیتے رہے۔گزشتہ برس وزیر اعلی نے پنجاب میں گندم آٹا خرابیوں کو دور کرنے اور کسان صارف دوست اصلاحات کے نفاذ کے لیے اپنے انتہائی قابل اعتماد افسر اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ امجد حفیظ کو ڈی جی فوڈ پنجاب تعینات کیا تھا جنھوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نجی شعبے نے جو سستی گندم خرید کر بنا سرکاری ریکارڈ میں ظاہر کیے اسٹاک کی ہوئی تھی اسے سرکاری نگرانی میں لیا ۔
اس کے بعد انھوں نے فعال اور غیر فعال فلورملز کو الگ کیا اور پھر قابل تصدیق فارمولا بناکر فعال فلورملز کو نجی گندم کی فروخت شروع کروائی۔اس موقع پر کوٹہ والی فلورملز نے شدید احتجاج کیا، لابنگ، الزام تراشی، دباؤ سمیت تمام ہتھکنڈے استعمال کیے گئے کہ کسی طرح سرکاری گندم کی مساویانہ ریلیز شروع ہو سکے مگر وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کسی دباؤ میں نہیں آئے۔وزیر اعلیٰ نے صوبے کی گندم مارکیٹ کو مستحکم رکھنے کے لیے پاسکو سے بھی تین لاکھ ٹن خرید لی اور آج یہ صورتحال ہے کہ آیندہ ماہ کے وسط میں جب ریلیز ختم ہوگی تو محکمہ مجموعی پر18 لاکھ ٹن گندم فروخت پر سیزن اختتام کرے گا جس میں سے سرکاری گندم محض10 لاکھ ٹن ہوگی باقی کی8 لاکھ ٹن تو پکڑی گئی نجی گندم ہے۔
ماضی کی سالانہ اوسط ریلیز35 لاکھ ٹن کے مقابلے میں 18 لاکھ ٹن ریلیز کے ساتھ بنا کسی بحران کے آٹا کی وافر سپلائی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اس وژن پر تصدیق کی مہر ثبت کردی ہے کہ سرکاری گندم کوٹہ نظام ،میگا کرپشن تھی ۔وزیر اعلیٰ نے اپنی فوڈ ٹیم کے ساتھ آٹا دستیابی کا نظام تو درست کر لیا ہے لیکن اب ان کا اگلا چیلنج نجی شعبے کے ذریعے پنجاب کے کسانوں سے گندم خریداری کے نئے نظام کو کامیاب بنانا ہے۔ ڈی جی فوڈ امجد حفیظ نے دانشمندانہ مشاورت کے بعد یہ نظام وضع کیا ہے،پری کوالیفائی کی گئی35 کمپنیاں، فلورملز اور وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے والا ادارہ’’گرین پاکستان انیشی ایٹو‘‘ کسانوں سے 3500 روپے فی من قیمت پر 30 لاکھ ٹن گندم خریدے گا ،اس خریداری کا مقصد گندم مارکیٹ میں قیمت کو مستحکم بنانا اور صوبائی حکومت کے لیے گندم کے اسٹریٹجیک اور بفر اسٹاکس تعمیر کرنا ہے۔کسان کو اگر کھیت میں کم ازکم 3200/3300 روپے فی من قیمت بھی مل گئی تو یہ حکومت اور نئے نظام کی بڑی کامیابی ہو گی اور کوٹہ بہاریں لوٹنے کے منتظر مافیاز کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔