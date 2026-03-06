پنک بال ٹیسٹ ایشز سیریز میں ممنوع قرار

ایشز جیسی سیریز کو کسی ایسے میچ کی ضرورت نہیں ہے، ای سی بی

March 06, 2026
پنک بال ٹیسٹ کو ایشز سیریز میں ممنوع قرار دے دیا گیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ آئندہ تاریخی سیریز کے دوران ڈے نائٹ ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے۔

اگرچہ آسٹریلیا نے نشریاتی معاہدے میں ہر سیزن کے دوران کم سے کم ایک نائٹ ٹیسٹ کی یقین دہانی کرائی ہے مگر انگلینڈ مستقبل میں اس کے ساتھ پنک بال ٹیسٹ نہیں کھیلنا چاہتا۔

جو روٹ نے ایشیز سیریز میں پنک بال ٹیسٹ کی مخالفت کردی

ای سی بی سمجھتا ہے کہ ایشز جیسی سیریز کو کسی ایسے میچ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ آئندہ برس ٹیسٹ کرکٹ کی 150 سالگرہ کے موقع پر میلبورن میں 11 سے 15 مارچ تک شیڈول میچ ڈے نائٹ فارمیٹ میں پنک بال کے ساتھ کھیلا جائے گا۔

یہ دونوں ٹیموں کے درمیان پنک بال اور ڈے نائٹ فارمیٹ کا آخری ٹیسٹ ہوگا۔
