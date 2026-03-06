ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سیمی فائنل میں کئی ریکارڈز چکنا چور

اس میچ سے قبل صرف ویسٹ انڈیز کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے ناک آؤٹ میچ میں 200 سے زائد رنز بنانے کا اعزاز حاصل تھا

اسپورٹس ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے سیمی فائنل میں ایک شاندار مقابلہ ہوا۔

اس میچ میں دونوں ٹیموں نے مجموعی طور پر 499 رنز بنائے، جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز کا دوسرا بڑا مجموعہ ہے۔

بھارت نے 253 رنز بنائے، جو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں کسی بھی ناک آؤٹ میچ میں سب سے زیادہ رنز تھے، جبکہ انگلینڈ نے 246 رنز اس فہرست میں دوسرے نمبر رہے۔

اس میچ سے قبل صرف ویسٹ انڈیز کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے ناک آؤٹ میچ میں 200 سے زائد رنز بنانے کا اعزاز حاصل تھا۔

اس میچ میں انگلینڈ کے جیکب بیتھل نے 105 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے ناک آؤٹ میچ میں سب سے بڑا انفرادی اسکور ہے۔

بھارت کی طرف سے سنجو سیمسن نے 89 رنز بنائے، جو کسی بھی بھارتی کھلاڑی کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے ناک آؤٹ میچ میں سب سے بڑی اننگز تھی۔

دونوں ٹیموں نے مجموعی طور پر 73 چوکے اور 34 چھکے لگائے، اس سے قبل کسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے کسی بھی میچ میں اتنے چوکے اور چھکے نہیں لگے۔

انگلینڈ کے جوفرا آرچر کو سات چھکے لگے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں کسی بولر کو لگنے والے سب سے زیادہ چھکوں کے برابر ہیں۔

اس سے قبل اسٹورٹ براڈ کو 2007 اور زیویئر ڈوہرٹی کو 2012 میں سات چھکے پڑ چکے ہیں۔

بھارتی ٹیم چوتھی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اس نے سری لنکا، پاکستان اور انگلینڈ کو پیچھے چھوڑ دیا جو تین تین مرتبہ فائنل کھیل چکے ہیں۔

یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ جب دفاعی چیمپئن ٹیم نے فائنل میں رسائی حاصل کی ہے۔

اس سے قبل پاکستان (2007، 2009) اور سری لنکا (2012، 2014) لگاتار دو مرتبہ فائنل میں رسائی حاصل کرچکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |
کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

 Mar 06, 2026 09:21 AM |
رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

 Mar 06, 2026 08:54 AM |

متعلقہ

Express News

مشہور باڈی بلڈر مسٹر سرحد گولی لگنے سے جاں بحق

Express News

ثانیہ اشفاق کرکٹر عماد وسیم کی منافقت سامنے لے آئیں

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ؛ بھارت دلچسپ مقابلے کے بعد انگلینڈ کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا

Express News

بابر اعظم نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ایکشن میں نظر آئیں گے

Express News

نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے ٹکٹوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

مصباح الحق اور سرفراز احمد سلیکشن کمیٹی کا حصہ بن گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو