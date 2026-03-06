ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: سپر ایٹ میں باہر ہونے والی ویسٹ انڈین ٹیم اب بھی وطن واپسی کی منتظر

ورلڈکپ سے باہر ہونے کے پانچ دن بعد بھی کھلاڑی اور اسٹاف کولکتہ کے ایک ہوٹل میں مقیم ہیں

اسپورٹس ڈیسک March 06, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے باہر ہونے والی ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم بدستور بھارت سے وطن واپس جانے کی منتظر ہے۔

تفصیلات کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے فضائی راستے بند ہونے کی وجہ سے ان کی واپسی میں تاخیر ہورہی ہے۔

اگرچہ زمبابوین اسکواڈ کا پہلا بیچ وطن واپس روانہ ہوچکا ہے مگر ویسٹ انڈین ٹیم کو واپسی کا انتظار ہے۔

ورلڈکپ سے باہر ہونے کے پانچ دن بعد بھی کھلاڑی اور اسٹاف کولکتہ کے ایک ہوٹل میں مقیم ہیں۔

صورتحال سے گھبرا کر ویسٹ انڈین کوچ ڈیرن سیمی گزشتہ روز نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی کہ ’میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں‘۔

واضح رہے کہ آئی سی سی کھلاڑیوں کی محفوظ وطن واپسی کیلیے کوششوں میں مصروف ہے، اس حوالے سے چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کیا جارہا ہے۔
