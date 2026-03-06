آئی ایم ایف کا پاکستان سے پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ

حکومتِ پاکستان پیٹرول اور ڈیزل پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دے، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ

ارشاد انصاری March 06, 2026
اسلام آباد:

بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے پاکستان سے عالمی قیمتوں کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔

پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری ہے۔

ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دے، عالمی قیمتوں کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرے۔

آئی ایم ایف حکام نے پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی قیمتوں میں اضافہ فوری پاس کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل ڈویلپمنٹ لیوی کا 30 جون تک کا 1468 ارب روپے کا ہدف پورا کیا جائے۔

Express News

پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کا نیا فارمولا زیر غور، ہفتہ وار نظرثانی کی تجویز

ذرائع کے مطابق جولائی تا دسمبر 6 ماہ کے دوران پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کی مد میں 822 ارب روپے جمع ہوئے، جولائی تا دسمبر پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی 60 فیصد سے زائد جمع ہوئی۔

واضح رہے کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ملک میں پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 15 مارچ تک 32 روپے فی لیٹر بڑھنے کا خدشہ ہے۔

ذرائع کے مطابق پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 153 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 186 روپے 47 پیسے ہونے کا امکان ہے جبکہ 15 مارچ تک ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 50 روپے سے زائد فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔

عالمی منڈی میں ہائی اسپیڈ ڈیزل قیمت 93 ڈالر 2 سینٹ سے بڑھ کر 138 ڈالر فی بیرل پہنچنے کا امکان ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت فی بیرل 79 ڈالر 14 سینٹ سے بڑھ کر 97 ڈالر 92 سینٹ ہو جائے گی۔
