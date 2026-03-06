سائبر حملوں کا خدشہ؛ آئی بی سی سی نے ملک بھر میں اسناد کی تصدیق روک دی

میٹرک و انٹر اسناد کی تصدیق نہ ہونے سے ہزاروں طلبہ کو مشکلات کا سامنا

صفدر رضوی March 06, 2026
کراچی:

سائبر حملوں کے خدشہ کے باعث آئی بی سی سی نے ملک بھر میں میٹرک اور انٹر کی اسناد کی تصدیق روک دی۔

ذرائع کے مطابق اے اور او لیول کی اسناد کی ایکویلنس اور ویریفکیشن سمیت دیگر آن لائن ویریفیکیش کا کام بھی بند کردیا گیا ہے، ویریفیکیشن اور ایکویولینسی کا کام سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (سی ای آر ٹی) کی ایڈوائزی پر بند کیا گیا ہے۔

کراچی، لاہور ، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت ملک کے طول و ارض سے میٹرک و انٹر کی اسناد اور اے اور او لیول کی ایکویلنس اور تصدیق نہ ہونے سے ہزاروں طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے، بیرون ملک سے بھی ویریفیکیشن اور ایکویلینسی کا کام رکا ہوا ہے۔

آئی بی سی سی ذرائع کے مطابق صرف پہلے سے رجسٹرڈ افراد ہی پورٹل پر اپنے کیسز دیکھ سکیں گے، آئی بی سی سی پورٹل پر کوئی نیا کیس رجسٹرڈ نہیں ہو رہا۔

سی ای آرٹی ایڈوائزری گزشتہ ہفتے مختلف ٹی وی چینلز اور حکومتی اداروں کی ویب سائیٹ پر سائبر حملوں کے تناظر میں جاری کی گئی ہے۔

دریں اثنا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح کا کہنا ہے کہ  آئی بی سی سی پورٹل پاکستان کے صارفین کے لیے بحال کررہے ہیں تاہم بیرون ملک فی الحال "ریڈ اونلی موڈ" پر ہی رہے گا۔ مینول ویریفیکیشن اور ایکویلینسی پہلے ہی بند کرچکے ہیں لہذا اب واپس اس نظام پر نہیں جاسکتے۔
