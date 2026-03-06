ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل

امریکا اور اسرائیل نے ایران پر 28 فروری سے جنگ مسلط کر رکھی ہے جس میں آیت اللہ خامنہ ای بھی شہید ہوگئے

ویب ڈیسک March 06, 2026
پادریوں نے صدر ٹرمپ کی ایران جنگ میں کامیابی کی دعا کرائی؛ ویڈیو وائرل

امریکا اور اسرائیل کے سامنے بے پناہ نقصان کے بعد بھی ایران اب بھی جنگ کے لیے کھڑا ہے یہاں تک کہ ٹرمپ کو پادریوں کے سہارے کی ضرورت پڑ گئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر اوول آفس میں عیسائی مذہبی رہنماؤں اور پادریوں کا ایک گروپ جمع ہوا۔

اس گروپ نے صدر ٹرمپ کے گرد گھیرا کیا۔ کچھ پادریوں نے امریکی صدر کے کندھے اور پشت پر ہاتھ رکھا اور باقیوں نے بھی ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔

پادریوں نے ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران صدر ٹرمپ اور امریکی فوج کی کامیابی کے لیے خدا سے رہنمائی مانگی اور امریکی صدر کی مضبوطی اور استقلال کے لیے مذہبی آیات پڑھیں۔

دعاؤں میں صدر کے لیے حکمت، رہنمائی، طاقت اور تحفظ مانگا گیا جبکہ امریکی فوجیوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا کی گئی۔

جس کی ویڈیو نے منظرعام پر آنے کے بعد عالمی سطح پر خاصی توجہ حاصل ہوئی ہے۔ 

وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متعدد مذہبی رہنما صدر کے گرد جمع ہیں، آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے ہیں جبکہ کچھ پادریوں نے صدر کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ 

رپورٹس کے مطابق یہ مذہبی رہنما امریکا کے مختلف حصوں سے وائٹ ہاؤس آئے تھے اور انہوں نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی اور ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دوران صدر کے فیصلوں کے لیے خدائی رہنمائی کی دعا کی۔

اسی دوران ایک مذہبی آزادی سے متعلق تنظیم نے انکشاف کیا کہ امریکی فوج کے بعض اہلکاروں نے شکایت کی ہے کہ ایک فوجی کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ کی جانب سے منتخب کیا گیا تاکہ ایران میں ایک بڑی جنگ کے ذریعے آخری زمانے کے واقعات کا آغاز ہوسکے۔

تنظیم کے مطابق اس بیان کے خلاف متعدد فوجیوں نے اعتراضات بھی جمع کرائے ہیں۔
