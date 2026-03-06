ایران غیرمشروط طور پر ہتھیار ڈالے تو معاہدہ ہوگا ورنہ نہیں؛ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے اور وہاں نئی حکومت کے قیام کے بارے میں بڑا بیان سامنے آگیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا کہ اب ایران کے لیے واحد قابل قبول راستہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنا بچا ہے۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ایک ایسی قیادت کا انتخاب کیا جائے گا جو قابل قبول اور بہتر ہو۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس کے بعد امریکا اور اس کے اتحادی ایران کو تباہی کے دہانے سے نکالنے اور معیشت کی بحالی کے لیے کام کریں گے۔
امریکی صدر نے امید ظاہر کی کہ اس طرح ملک پہلے سے زیادہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہو سکے گا۔ مستقبل میں ایران ایک بڑا اور مضبوط معاشی ملک بن سکتا ہے۔
امریکی صدر نے اپنے بیان کے اختتام پر یہ بھی کہا کہ ایران کا مستقبل روشن ہوگا اور اسے دوبارہ عظیم بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے اس بیان کو ان کے سیاسی نعرے سے ملتا جلتا قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف فوجی اور اسٹریٹجک اہداف پر حملے جاری ہیں جبکہ ایران بھی خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈّوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنا رہا ہے۔