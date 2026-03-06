ایران اور وینزویلا کے بعد کس ملک میں ’رجیم چینج‘ ہوگا؛ ٹرمپ نے اپنا پلان بتادیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این کو دیئے گئے انٹرویو میں اپنے اگلے اہداف اور حکمت عملی کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکا بیک وقت کئی معاملات پر کام کرسکتا ہے لیکن بعض اوقات ایک وقت میں ایک بڑے مسئلے پر توجہ دینا بہتر ہوتا ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ فی الحال ہماری حکومت کی تمام تر توجہ ایران کے معاملے پر ہے تاہم کیوبا بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ کیوبا کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔ وہاں بہت جلد بڑی تبدیلی آنی والی ہے۔
صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ کیوبا گزشتہ کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار رہا ہے اور اب وہاں حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ امریکا کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے بیتاب ہو رہا ہے۔
امریکی صدر نے عندیہ دیا کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کیوبا کے امور سے متعلق اہم کردار سونپا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔
یاد رہے کہ اس سے ایک روز قبل وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ امریکا میں مقیم کیوبن نژاد افراد دوبارہ اپنے آبائی ملک جا سکیں گے۔