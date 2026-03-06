ایران اور وینزویلا کے بعد کس ملک میں ’رجیم چینج‘ ہوگا؛ ٹرمپ نے اپنا پلان بتادیا

صدر ٹرمپ نے ایران میں نئی قیادت کے قیام میں کردار ادا کرنے کی دلچسپی ظاہر کی ہے

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup
صدر ٹرمپ نے ایران اور وینزویلا کے بعد نئے ٹارگٹ کے بارے میں بتادیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این کو دیئے گئے انٹرویو میں اپنے اگلے اہداف اور حکمت عملی کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکا بیک وقت کئی معاملات پر کام کرسکتا ہے لیکن بعض اوقات ایک وقت میں ایک بڑے مسئلے پر توجہ دینا بہتر ہوتا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ فی الحال ہماری حکومت کی تمام تر توجہ ایران کے معاملے پر ہے تاہم کیوبا بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ کیوبا کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔ وہاں بہت جلد بڑی تبدیلی آنی والی ہے۔

صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ کیوبا گزشتہ کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار رہا ہے اور اب وہاں حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ امریکا کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے بیتاب ہو رہا ہے۔

امریکی صدر نے عندیہ دیا کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کیوبا کے امور سے متعلق اہم کردار سونپا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔

یاد رہے کہ اس سے ایک روز قبل وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ امریکا میں مقیم کیوبن نژاد افراد دوبارہ اپنے آبائی ملک جا سکیں گے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

 Mar 06, 2026 08:25 PM |
نادیہ خان کے چہرے پر جھریاں، فلٹر کے بغیر وائرل ویڈیو پر تنقید

نادیہ خان کے چہرے پر جھریاں، فلٹر کے بغیر وائرل ویڈیو پر تنقید

 Mar 06, 2026 06:19 PM |
بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

 Mar 06, 2026 02:17 PM |

متعلقہ

Express News

ایران میں خامنہ ای کے بیٹے قابل قبول نہیں؛ اپنی پسند کی حکومت بنانا چاہتا ہوں؛ ٹرمپ

Express News

بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ لاپتا؛ گرکر تباہ ہونے کا خدشہ

Express News

خلیجی اور یورپی ممالک کا ہنگامی اجلاس؛ میزائل حملوں پر ایران کو واضح پیغام

Express News

عراق میں بارود سے بھری کشتی کا تیل بردار جہاز پر خودکش حملہ

Express News

امریکا میں پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ پر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو