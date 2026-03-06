حزب اللہ کے میزائل حملے میں اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت 8 فوجی شدید زخمی

حزب اللہ کے راکٹس اسرائیلی فوجی کیمپ کے نزدیک گرے

ویب ڈیسک March 06, 2026
حزب اللہ کے راکٹس کے حملے میں اسرائیلی وزیر خزانہ کا بیٹا شدید زخمی

بیروت پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے لبنان سے صیہونی ریاست پر راکٹس کی بارش کردی۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے داغے گئے متعدد راکٹس صیہونی دفاعی فضائی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے اسرائیل کے شمالی علاقے میں واقع ایک فوجی کیمپ کے نہایت قریب گرے۔

اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے راکٹس حملوں میں اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹرچ کے بیٹے سمیت 8 فوجی اہلکار شدید زخمی ہوگئے۔

زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جب کہ بقیہ کو درمیانی نوعیت کے زخم آئے ہیں۔

اسرائیلی کے مطابق زخمی ہونے والوں میں وزیر خزانہ بیزلیل سموترچ کا بیٹا بھی شامل ہے جو اس وقت اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ ان کی حالت کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ توپ خانے اور فضائی حملوں کے ذریعے ان مقامات کو ہدف بنایا گیا جہاں سے راکٹ فائر کیے گئے تھے۔

ادھر حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں کی گیا حملہ اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تھا۔

 
