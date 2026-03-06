امریکا آبنائے ہرمز کھولنے میں ناکام، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 9 فیصد بڑھ گئیں

ایران نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے جواب میں تیل کی فراہمی کی سب سے بڑی آبی گذرگاہ کو بند کردیا تھا

ویب ڈیسک March 06, 2026
مشرقِ وسطیٰ میں امریکا، اسرائیل اور ایران جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران عالمی توانائی مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکا تاحال آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششں میں ناکام ثابت ہوا ہے اور تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت میں بڑا تعطل آگیا اور تیل کی قلت کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔

دوسری جانب ایران کے خلیجی ممالک پر مسلسل میزائل اور ڈرونز حملوں کے باعث قطر، کویت اور دیگر ممالک نے بھی تیل اور گیس کی پیداوار میں کمی یا بند کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔

جس کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 9 فیصد تک اضافہ ہوگیا۔ عالمی معیار کے تیل برینٹ کروڈ کی قیمت بڑھ کر تقریباً 92 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جب کہ امریکی معیار کے تیل ’’ڈبلیو ٹی آئی‘‘ کی قیمت 88 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔

یاد رہے کہ دو روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکا ہر صورت آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اقدامات کرے گا اور وہاں سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں کو انشورنس فراہم کی جائے گی۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ کے جنگی جہاز آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ جائیں گے تاکہ پیٹرول کی قلت پیدا نہ ہو۔

امریکی صد کے بیان سے قبل ایران نے خبردار کیا گیا تھا کہ اگر کوئی جہاز زبردستی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔

 
