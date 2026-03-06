آیت اللہ خامنہ ای کے قریبی ساتھی بھی اسرائیلی حملے میں شہید

اصغر حجازی ایرانی سپریم لیڈر کے چیف آف اسٹاف بھی ہیں

ویب ڈیسک March 07, 2026
اسرائیلی فوج نے آیت اللہ خامنہ ای کے قریبی ساتھی کو شہید کردیا

اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک فضائی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھی اصغر حجازی کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے اصغر حجازی آیت اللہ خامنہ ای کے دفتر کے چیف آس اسٹاف، اہم ترین کمانڈر، سپریم لیڈر کے نہایت قریبی ساتھی اور بااثر ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔

اصغر حجازی ایران کی طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اہم کردار رکھتے ہیں اور انہیں طویل عرصے سے سپریم لیڈر کے قریبی مشیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ایران کے حساس سیکیورٹی اور انٹیلی جنس امور سے بھی جوڑا جاتا رہا ہے۔

تاحال ایرانی حکام نے اب تک اصغر حجازی کی اسرایلی حملے میں زخمی یا شہید ہوجانے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔

دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس تازہ حملے کے نتائج اور نقصانات کے بارے میں مزید تفصیلات بعد میں بتائی جائیں گی۔

یاد رہے کہ 28 فروری کو اسرائیل کے ایک زیر زمین کمپاؤنڈ پر حملے میں اہم سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کرنے والے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای اہل خانہ، وزیر دفاع، آرمی چیف، مشیر قومی سلامتی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت شہید ہوگئے تھے۔

 

 
