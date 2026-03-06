ہرمز کی لہروں سے اٹھتا ہوا 25 ارب ڈالرکا سرخ طوفان

بیرونی تجارت سے متعلق تازہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جولائی تا فروری 2006 کے پہلے 8 ماہ میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 25 ارب ڈالر کی دہلیز پار کر چکا ہے۔ برآمدات 20.46 ارب ڈالر تک محدود رہیں اور درآمدات 45.50 ارب ڈالر تک جا پہنچیں۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں 25 فی صد تجارتی خسارہ زیادہ ہے۔ یہ قرض محض ہندسوں کا نہیں، یہ ابھی ابتدا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کی لہروں سے جو پیغام آ رہا ہے، اسے نہ سمجھے تو 25 ارب ڈالر سے بڑا سرخ طوفان آ سکتا ہے کیونکہ خلیجی ممالک پاکستان کیلیے صرف تیل کے کنویں نہیں بلکہ برآمدات کے دروازے بھی ہیں۔ پاکستان پٹرولیم مصنوعات کا بہت بڑا حصہ اسی سمندری راستے سے درآمد کرتا ہے۔
خام تیل کی قیمت میں چند ڈالر کا بھی اضافہ ہمارے لیے اربوں ڈالر کے برابر ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق آٹھ ماہ میں برآمدات 7.3 فی صد کمی کے ساتھ مجموعی طور پر 20 ارب 46 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہیں۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ میں درآمدات 8.1 فی صد بڑھیں، اس کے علاوہ پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ کی لاگت بڑھتی ہے اور پھر کرایہ بڑھ جاتا ہے جس کے ساتھ ہی ہر شے کی قیمت میں اضافہ ہو کر آبنائے ہرمز کی لہروں کی بلندی سے متاثر ہو کر پاکستان میں مہنگائی کی لہر آسمان سے باتیں کرتی نظر آئے گی۔پاکستان کی ترسیلات زر کی کہانی بھی اسی سمندری راستے سے جڑی ہوئی ہے۔ وہاں اوور ٹائم کم ہونے کی صورت میں نوکری ختم ہو جانے کی صورت میں وطن بھیجے جانے والی رقوم میں کمی آ سکتی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ دس فی صد کمی بھی 3 سے 4 ارب ڈالر کی کمی لا سکتی ہے۔ اسی طرح ان ملکوں سے جو آرڈرز آنے ہیں یا آ چکے ہیں ان کی منسوخی کا پیغام بھی برآمدات کو سخت ترین دھچکا پہنچا سکتا ہے۔
بعض اندازوں کے مطابق خلیجی ریاستوں کو بھیجی جانے والی برآمدات میں 10 فی صد کمی آئے تو بھی ڈھائی سے تین ارب ڈالر کا دھچکا لگ سکتا ہے اور برآمدات مزید سکڑ سکتی ہے۔پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے درآمدات کی مالیت برآمدات کی مالیت سے دگنی یا تگنی کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ یہ سب مل کر 25 ارب 4 کروڑ ڈالر کے تجارتی خسارے کو ایک عدد سے بڑھا کر معاشی طوفان کی شدت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے معاشی بحرانوں سے پاکستان اس لیے زیادہ متاثر ہوگا کیونکہ ملک کی برآمدی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ آبنائے ہرمز کے راستوں کے علاوہ دیگر بہت سے ممالک بہت سی سمندری گزرگاہیں ایسی ہوں گی جہاں سے پاکستان کے برآمدی جہازوں کا گزر نہ ہوا ہوگا، انھیں تلاش کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی برآمدات کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہوئے برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔حکومت کو چاہیے کہ برآمدات میں اضافے کیلیے فوری طور پر تاجروں کی میٹنگ بلائے کیونکہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اور خلیجی ریاستوں کی مجموعی صورت حال فی الوقت پاکستان کے تجارتی خسارے اور کم ہوتی ہوئی برآمدات کو مستقبل قریب میں خراب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
حکومت کو چاہیے کہ تاجروں اور حکومت کی ایک دن کی بھرپور میٹنگ کراچی میں بلائے کیونکہ کراچی ملک کا معاشی حب ہے۔ مقصد واضح ہے ہرمز کے علاوہ دیگر تجارتی راستوں کی تلاش۔ ہرمز کا دباؤ ختم نہیں ہو سکتا لیکن اثرات بہت حد تک کم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آئندہ کیلیے 25 ارب ڈالر کے خسارے کو کم کرنے اور برآمدات بڑھانے کی ایک کوشش ہوگی۔حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کو اپنی معلومات دے۔ برآمدات کے نئے راستے نئے ممالک میں برآمدات بڑھانے کی خاطر وہاں کے سفارتخانوں کو کیسے فعال کرنا ہے، ان ملکوں میں تاجروں کو جا کر کیسے کام کرنا ہے، مالی تحفظ کیلیے حکومتی کارکردگی کیا ہوگی، تاجروں کا کام ہے کہ حکومتی تعاون کس طرح انھیں درکار ہے۔
نئے راستے، نئی سوچ، نئی برآمدات اس قسم کی تقریب ایک دن والی نہیں بلکہ پاکستان کی برآمدات کی نئی صبح کی امید ہوگی۔ اب ہمیں خسارے کی گونج سے نکلنا ہوگا۔ نئی راہوں کی تلاش سے خسارے کی کہانی کو بدلنا ہوگا۔ ہرمز کی لہریں ہمیں آگاہ کر رہی ہیں کہ وہاں کا ہلکا سا ارتعاش کراچی کی بندرگاہ تک پہنچ رہا ہے اور یہ تجارتی خسارہ اعداد و شمار میں نہیں بلکہ ہرمز دور کی محنت، ہر تاجر کی فکر، ہر صنعتی کارخانے کی دھڑکن میں محسوس ہوتا ہے۔پاکستان کو زبردست طریقے سے مضبوط ترین معیشت بنانا ہوگا تاکہ کسی قسم کے خدشات سے چھٹکارا ممکن ہو۔ امریکا ایران کشیدگی ہمارے لیے ایک چھپا ہوا پیغام ہے جس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے لہٰذا پاکستان کی برآمدات کو ہر ممکن طریقے سے دگنا سے تین گنا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہرمز کی لہروں سے اٹھتا ہوا 25 ارب ڈالر کا سرخ طوفان سمندر میں ہی رک جائے۔ اس کا رخ موڑنے کیلیے حکومت اور تاجروں کو مل کر ایسا لائحہ عمل بنانا ہوگا کہ ہم خسارے سے نکل آئیں۔