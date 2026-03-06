بھارتی ہٹ دھرمی، سکھوں کاجلوس کرتارپورنہ پہنچ سکا، تقریب سرحد کے دونوں پار منعقد

نگرکیرتن میں شریک قافلہ 28 فروری کو بھارتی پنجاب کے شہرسری مکتسرصاحب سے بھائی جگدیپ سنگھ کی قیادت میں روانہ ہواتھا

آصف محمود March 06, 2026
بھارت کی جانب سے کرتارپور کوریڈور بند رکھنے کے باعث سکھوں کامذہبی جلوس نگرکیرتن گوردوارہ دربار صاحب کرتارپور تک نہ پہنچ سکا،تقریب سرحدکے دونوں اطراف اپنی اپنی حدودمیں منعقدکی گئی۔

تفصیلات کے مطابق بھارت کے پنجاب سے آنیوالے سکھوں کے مذہبی جلوس نگرکیرتن کے استقبال کیلیے گوردوارہ دربار صاحب کرتارپورکے زیرو لائن گیٹ پر تقریب کاانعقادکیاگیا،تاہم بھارتی حکام کی جانب سے کرتارپورکوریڈور بند رکھنے کے باعث جلوس کو پاکستانی حدودمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔

پاکستان کی جانب سے سرداراندرجیت سنگھ، سابق رکن پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی کی قیادت میں پاک درشن ڈیوڑھی سے زیرولائن تک ایک جلوس نکالاگیا، زیرو لائن گیٹ بندہونے کے باعث دونوں ممالک کی جانب سے مذہبی تقاریب اپنی، اپنی حدودمیں منعقدکی گئیں اور شرکاء نے نگرکیرتن کے موقع پر مذہبی رسومات اداکیں۔

نگرکیرتن میں شریک قافلہ 28 فروری کو بھارتی پنجاب کے شہرسری مکتسرصاحب سے نیرول سیواسوسائٹی کے زیر اہتمام بھائی جگدیپ سنگھ کی قیادت میں روانہ ہواتھا۔
