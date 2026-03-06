بھارت کی جانب سے کرتارپور کوریڈور بند رکھنے کے باعث سکھوں کامذہبی جلوس نگرکیرتن گوردوارہ دربار صاحب کرتارپور تک نہ پہنچ سکا،تقریب سرحدکے دونوں اطراف اپنی اپنی حدودمیں منعقدکی گئی۔
تفصیلات کے مطابق بھارت کے پنجاب سے آنیوالے سکھوں کے مذہبی جلوس نگرکیرتن کے استقبال کیلیے گوردوارہ دربار صاحب کرتارپورکے زیرو لائن گیٹ پر تقریب کاانعقادکیاگیا،تاہم بھارتی حکام کی جانب سے کرتارپورکوریڈور بند رکھنے کے باعث جلوس کو پاکستانی حدودمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔
پاکستان کی جانب سے سرداراندرجیت سنگھ، سابق رکن پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی کی قیادت میں پاک درشن ڈیوڑھی سے زیرولائن تک ایک جلوس نکالاگیا، زیرو لائن گیٹ بندہونے کے باعث دونوں ممالک کی جانب سے مذہبی تقاریب اپنی، اپنی حدودمیں منعقدکی گئیں اور شرکاء نے نگرکیرتن کے موقع پر مذہبی رسومات اداکیں۔
نگرکیرتن میں شریک قافلہ 28 فروری کو بھارتی پنجاب کے شہرسری مکتسرصاحب سے نیرول سیواسوسائٹی کے زیر اہتمام بھائی جگدیپ سنگھ کی قیادت میں روانہ ہواتھا۔