کراچی: ملیر میں ویگو گاڑی پل سے گر گئی، حادثے میں زخمی 2 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی

حادثے میں زخمی ہونے والے دو بچوں کی حالت تشویشناک تھی جن کی شناخت شہزاد اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی

شاہ میر خان March 06, 2026
کراچی کے علاقے ملیر کے صالح محمد گوٹھ میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے دو بچے دم توڑ گئے جبکہ دیگر افراد زخمی ہوگئے۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک ویگو گاڑی پل سے نیچے گر گئی جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہوگئے تھے۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے دو بچوں کی حالت تشویشناک تھی جن کی شناخت شہزاد اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں بچوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگئے۔

ریسکیو کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے دیگر افراد کو بھی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 
