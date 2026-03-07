ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارتی ٹیم توہم پرستی کا شکار، جیت کیلیے انوکھے اقدام اٹھا لیے

بھارتی کرکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے فائنل سے قبل توہم پرستی کا شکار ہوگئی ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے فائنل سے قبل بھارتی ٹیم نے ہوٹل تبدیل کرلیا ہے۔
آئی سی سی ورلڈکپ 2023 کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے وقت بھارتی ٹیم جس ہوٹل میں رہائش پذیر تھی، اس بار اس ہوٹل میں قیام نہیں کیا۔
بھارتی ٹیم کا خیال ہے کہ اس ہوٹل میں قیام کی وجہ سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، ممکنہ طور پر یہ حد سے زیادہ توہم پرستی اور وہم ہے۔
رپورٹس کے مطابق بھارتی ٹیم کے ایک اہم سپورٹ اسٹاف رکن ہر وینیو پر ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ بی سی سی آئی بھی اپنی ٹیم کی کامیابی کو ممکن بنانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کررہا ہے۔
بھارتی ٹیم نے پہلے بھی چاند گرہن کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے سیمی فائنل سے قبل ممبئی میں ٹریننگ سیشن 45 منٹ تاخیر سے شروع کیا تھا۔
واضح رہے کہ بھارت کو ایونٹ میں واحد شکست جنوبی افریقا کے ہاتھوں احمد آباد میں ہی ہوئی تھی۔
تاہم اس بار بھارتی ٹیم کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ممکنہ طور پر انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل جیسی پچ بنائے جانے کا امکان ہے۔