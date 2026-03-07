پاکستان ٹینس کے لیے بین الاقوامی سطح پر اہم پیشرفت

عالمی کمیٹیوں میں شمولیت سے پاکستان کا تشخص مضبوط ہوگا، اعصام الحق قریشی

ذوالفقار بیگ March 07, 2026
facebook whatsup

پاکستان ٹینس کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق آٹھ پاکستانی عہدیداران کو انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن (آئی ٹی ایف) اور ایشین ٹینس (اے ٹی ایف) کی مختلف باوقار کمیٹیوں میں 2026–2027 کی مدت کے لیے شامل کرلیا گیا ہے۔

یہ قابلِ ذکر کامیابی پاکستان کے خطے اور عالمی سطح پر ٹینس کی ترقی اور فروغ میں کردار کے بڑھتے ہوئے اعتراف کی عکاسی کرتی ہے۔

اعصام الحق قریشی آئی ٹی ایف ایتھلیٹ کمیشن کے رکن مقرر، سلیم سیف اللہ اے ٹی ایف کی فنانس، لیگل اور ڈیویلپمنٹ کمیٹی میں شامل ہوگئے۔

کرنل ضیاءالدین کو اے ٹی ایف جونیئر و کوچز ڈیویلپمنٹ کمیٹی اور سارہ منصور کو آئی ٹی ایف کوچز کمیشن میں شامل کرلیا گیا۔

محمد علی مرتضیٰ آئی ٹی ایف جونیئر کمیٹی کا حصہ بن گئے جبکہ رشید ملک اے ٹی ایف مارکیٹنگ، اسپانسرشپ کمیٹی میں شامل ہوگئے۔

شہزاد اختر علوی ٹورنامنٹ آفیشی ایٹنگ کمیٹی اور خالد رحمانی اے ٹی ایف سینئر، وہیل چیئر اور بیچ ٹینس کمیٹی میں شامل ہوگئے۔

اعصام الحق قریشی کا کہنا ہے کہ عالمی ٹینس اداروں کا پاکستانی عہدیداران پر اعتماد قابلِ فخر ہے۔ عالمی کمیٹیوں میں شمولیت سے پاکستان کا تشخص مضبوط ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

 Mar 07, 2026 11:50 AM |
ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

 Mar 07, 2026 11:00 AM |
نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

Mar 07, 2026 09:57 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے جاپان کو شکست دیکر آٹھ برس ہاکی ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرلیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: اختتامی تقریب میں عالمی شہرت یافتہ گلوکار آواز کا جادو جگائیں گے

Express News

رونالڈو واقعی سعودی عرب چھوڑ گئے؟ اہم انکشاف سامنے آگیا

Express News

ٹرمپ کے ایران میں حملے کے بیان پر میسی اور انٹرمیامی کے کھلاڑیوں کی تالیاں، شدید تنقید کا سامنا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: سپر ایٹ میں باہر ہونے والی ویسٹ انڈین ٹیم اب بھی وطن واپسی کی منتظر

Express News

ملک بھر میں ہاکی کے مقابلوں کی بحالی کیلیے نیشنل ایجوکیشن-ہاکی کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو