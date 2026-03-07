مشرق وسطیٰ جنگ؛ دبئی میں سونا رعایتی نرخوں پر فروخت ہونے لگا

گزشتہ دنوں میں فی تولہ تقریباً 7,581 درہم تک پہنچا جبکہ کچھ رعایتی سودوں میں 30 ڈالر فی اونس تک کمی دیکھی گئی

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup
متحدہ عرب امارات میں ایران نے امریکی اڈّوں کا نشانہ بنایا ہے

اسرائیل اور امریکا کے ایران پر حملے اور ایران کے خلیجی ممالک میں جوابی حملوں کے باعث مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کے اثرات اب دبئی کی سونے کی مارکیٹ تک پہنچ گئے ہیں۔

عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے جاری ہے۔ غیر یقینی صورت حال اور دباؤ کے باعث تاجر اضطراب کے عالم میں سونا عالمی نرخوں سے کہیں کم قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔

خیال رہے کہ 24 قیراط سونا گزشتہ دنوں میں فی تولہ تقریباً 7,581 درہم تک پہنچا جبکہ کچھ رعایتی سودوں میں 30 ڈالر فی اونس تک کمی دیکھی گئی۔ جنگی کشیدگی اور ترسیل میں رکاوٹ کے باعث خریدار بھی محتاط ہو گئے ہیں۔

ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں فضائی سفر اور تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ متعدد پروازوں کی منسوخی اور ترسیل کے مسائل کے باعث سپلائرز کے لیے سونے کو بڑے تجارتی مراکز تک پہنچانا مشکل ہو گیا ہے۔

عالمی منڈیوں میں بڑھتی ہوئے عدم استحکام اور امریکی ڈالر کی مضبوطی نے بھی سونے کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ پیدا کیا ہے۔ دبئی میں سونے کی قیمتیں عالمی اوسط سے کم ہونے کی وجہ سے سرمایہ کار اور عام صارفین دونوں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔

علاوہ ازیں چھوٹے دکاندار بھی نئی خریداری سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ جنگی صورتحال کے باعث شپنگ اور انشورنس کے اخراجات غیر معمولی حد تک بڑھ گئے ہیں جبکہ بروقت ترسیل کی بھی کوئی واضح ضمانت نہیں دی جا سکتی۔

اس صورتحال میں اماراتی تاجر اضافی اسٹوریج اور فنڈنگ کے اخراجات سے بچنے کے لیے سونا عالمی معیار کے مقابلے میں کم قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سونا لندن کے عالمی معیار کے مقابلے میں فی اونس تقریباً 30 ڈالر تک رعایت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات بالخصوص دبئی، ایشیا میں سونے کی تجارت کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے سونا نہ صرف ایشیائی منڈیوں کو برآمد کیا جاتا ہے بلکہ سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور کئی افریقی ممالک سے آنے والے سونے کی ترسیل بھی اسی راستے سے کی جاتی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیل پر حملے کا جشن؛ ظہران ممدانی کی اہلیہ کو سوشل میڈیا پر ہراسانی کا سامنا

Express News

حزب اللہ کے میزائل حملے میں اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت 8 فوجی شدید زخمی

Express News

ایران اور وینزویلا کے بعد کس ملک میں ’رجیم چینج‘ ہوگا؛ ٹرمپ نے اپنا پلان بتادیا

Express News

ایران غیرمشروط طور پر ہتھیار ڈالے تو معاہدہ ہوگا ورنہ نہیں؛ ٹرمپ

Express News

ایران میں پرائمری اسکول پر بمباری؛ 168 طالبات شہید؛ امریکی وزیردفاع کا ردعمل آگیا

Express News

ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو