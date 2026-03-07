سندھ حکومت نے آئی جی پولیس جاوید عالم اوڈھو کو سول ایوارڈ کیلیے نامزد کرنے کی سفارش کردی۔
وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جاوید عالم اوڈھو کی نمایاں کارکردگی اور خدمات کے اعتراف میں سندھ حکومت نے سول ایوارڈ کیلیے نامزدگی تجویز کی ہے۔
