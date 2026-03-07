آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کو سول ایوارڈ دینے کی سفارش

سندھ حکومت کی ے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی قیادت اور خدمات کو سراہتے ہوئے سول ایوارڈ کے لیے نامزدگی کی سفارش

محمد سلیم جھنڈیر March 07, 2026
سندھ حکومت نے آئی جی پولیس جاوید عالم اوڈھو کو سول ایوارڈ کیلیے نامزد کرنے کی سفارش کردی۔

وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جاوید عالم اوڈھو کی نمایاں کارکردگی اور خدمات کے اعتراف میں سندھ حکومت نے سول ایوارڈ کیلیے نامزدگی تجویز کی ہے۔

حکومت سندھ نے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی قیادت اور خدمات کو سراہتے ہوئے سول ایوارڈ کے لیے نامزدگی کی سفارش کی۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امن و امان اور عوام کیلیے خدمات کے اعتراف میں محکمہ داخلہ نے اُن کا نام تجویز کیا ہے کیونکہ جاوید عالم اوڈھو کی قیادت قابل ستائش ہے۔
