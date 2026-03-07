طیاروں کا ایندھن بھی مہنگا، ایئرلائنز کے کرایوں میں 5 سے 10 ہزار روپے اضافے کا امکان

کارگو، مسافربردار اور سول ہوابازی کے تربیتی جہازوں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا گیا ہے

آفتاب خان March 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
کراچی:

پاکستان میں کمرشل پروازوں کے طیاروں کے لیے بطور ایندھن استعمال ہونے والے جی پی ون فیول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد ائیرلائنوں کے کرایوں میں 5 تا 10 ہزاراضافہ ہوسکتا ہے۔

ذرائع کے مطابق حکومت نے طیاروں کے استعمال کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کارگو اور مسافربردار اور سول ہوابازی کے تربیتی جہازوں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کردیاگیا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ جیٹ فیول کی قیمت 188.93 روپے سے بڑھ کر 342.37 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اور جیٹ فیول کی قیمت میں 82 فیصد کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ طیاروں کے ایندھن کی قیمتیں بڑھنے سے یک طرفہ ٹکٹ کی مد میں ائیرلائنزکے کرایوں میں 5 تا 10 ہزار روپے تک اضافے کا امکان ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری۔ ڈیجیٹل مالیاتی شعبے کے لیے نیا قانونی فریم ورک قائم

Express News

آئی ایم ایف کا پاکستان سے پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ

Express News

رمضان کے دوسرے عشرے کے دوران بھی 13 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں

Express News

سونے کی قیمتوں میں کمی، چاندی کے نرخ بڑھ گئے

Express News

غیر یقینی عالمی حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کا استحکام برقرار

Express News

بجلی سبسڈی کیلیے ایک کھرب منظوری کی کوشش، آئی ایم ایف کا اعتراض

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو