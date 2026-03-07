کوسٹ گارڈز اور نیوی کی کارروائی، گوادر میں بڑی مقدار میں چھپائی گئیں منشیات برآمد

پاک بحریہ کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں جیوانی کے پہاڑوں میں چھپائی گئی منشیات برآمد کرلی گئی، ترجمان کوسٹ گارڈز

آفتاب خان March 07, 2026
فوٹو: کوسٹ گارڈز
گوادر:

پاکستان کوسٹ گارڈز اور پاک نیوی نے گوادر میں چھپائی گئی 1050 کلو چرس اور 200 کلوگرام میتھ (آئس) ضبط کرلیا۔

ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈزکے مطابق پاک بحریہ کے ساتھ مشترکہ انٹیلی جنس آپریشن کے دوران بلوچستان میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کے دوران گوادر کے علاقے جیوانی میں پہاڑوں میں چھپائی گئی منشیات برآمد کرلی گئی۔

انہوں نے کہا کہ اس کارروائی میں گوادر میں چھپائی گئی 1050 کلو چرس اور 200 کلوگرام میتھ (آئس)  ضبط کر لی گئی۔

ترجمان کے مطابق پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مالیت تقریباً110 ملین ڈالر ہے، جسے سمندری راستے سے بیرون ممالک اسمگل کیا جانا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ پاکستان کوسٹ گارڈز منشیات کی اسمگلنگ کے روک تھام اور ملوث نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔

ترجمان نے کہا کہ منشیات اسمگلنگ کے نیٹ ورکس دہشت گردوں کو ایک منظم طریقے سے آمدن فراہم کرتے ہیں جن کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے۔
