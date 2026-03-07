ایران پر حملہ کرکے امریکا نے دنیا پر احسان اور مشرق وسطیٰ کی خدمت ہے؛ صدر ٹرمپ

صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے 42 بحری جہازوں کو تباہ کیا

ویب ڈیسک March 07, 2026
امریکا نے ایران پر حملہ کرکے دنیا پر احسان اور مشرق وسطیٰ کی خدمت کی ہے؛ صدر ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں اپنے ملک کی کارکردگی کو دس میں سے پندرہ کے برابر قرار دیتے ہوئے فوج کو سراہا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکا نے ایران پر حملہ کرکے دنیا پر احسان اور مشرق وسطیٰ کی خدمت کی ہے۔

صدر ٹرمپ نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ امریکی حملوں میں ایران میں ہلاک ہونے والے افراد انتہائی بیمار ذہنیت کے لوگ تھے۔

خیال رہے کہ ایرانی حکام کے مطابق اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار 330 سے زیادہ ہے جن میں آیت اللہ خامنہ ای، آرمی چیف، وزیر دفاع، مشیر قومی سلامتی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شامل ہیں۔

صدر ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکی حملوں نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کے 42 بحری جہاز تباہ کیے اور ملک کی فضائیہ اور مواصلاتی نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے۔

امریکی صدر نے مزید بتایا کہ پچھلے حملوں میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا کیوں کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب تھا۔

صدر ٹرمپ نے اس کارروائی کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو فیصلہ کن ضرب پہنچانے کے مترادف ہیں۔

انھوں نے بتایا کہ وہ جلد ڈوور فضائیہ کے اڈے کا دورہ کریں گے جہاں اب تک اس تنازع میں ہلاک ہونے والے چھ امریکی فوجیوں کی باقیات کی باوقار منتقلی کی جائے گی۔

 

 
