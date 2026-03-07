مشرق وسطیٰ جنگ؛ کویت نے بھی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کا فیصلہ

اس سے قبل قطر اور دیگر ممالک میں تیل وگیس کی پیداوار میں کمی اور سپلائی میں تعطل کا عندیہ دے چکے ہیں

ویب ڈیسک March 07, 2026
کویت نے بھی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کا اعلان کردیا

کویت نے امریکا اسرائیل اور ایران جنگ کے تناظر میں تیل کی پیداوار میں حفظ ماتقدم کے تحت نمایاں کمی کا اعلان کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق خلیج میں جاری کشیدگی اور ایرانی دھمکیوں کے پیش نظر کویت نے اپنی تیل کی پیداوار اور ریفائننگ میں احتیاطاً کمی کر دی ہے۔

اس حوالے سے کویت پٹرولیم کارپوریشن نے بتایا کہ یہ احتیاطی تدابیر کمپنی کی رسک مینجمنٹ اور کاروباری تسلسل کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنگی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور تیل کی پیداوا میں اس کمی کا جائزہ لیا جائے گا۔

کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگی حالات کے بہتر ہونے پر تیل کی  پیداوار کو فوری طور پر بحال کردیا جائے گا۔

ادھر کویتی حکومت نے اپنے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ملکی ضروریات کے مطابق تیم موجود اور مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ملک بھر میں طے شدہ منصوبوں کے مطابق سپلائی جاری رہے گی۔

واضح رہے کہ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی اڈّوں پر فضائی حملوں پر قطر نے گیس کی سپلائی روک دی ہے جب کہ دیگر عرب ممالک نے بھی پیٹرول کی ترسیل کو بہت محدود کردیا ہے۔

 

 
