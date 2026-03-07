ایران کے تین بحری جہاز؛ ایک امریکی حملے میں تباہ؛ بقیہ دو کا کیا بنا؟ پُراسرار کہانی

امریکی حملے میں تباہ ہونے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز کے 88 مسافر ہلاک اور 35 زخمی ہوگئے تھے

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup

رواں ماہ کے آغاز پر بحرِ ہند میں ایرانی بحریہ کے تین جنگی جہاز ایک بڑے علاقائی بحران کا مرکز بن گئے تھے۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان میں سے ایک جہاز امریکی حملے میں تباہ ہو گیا جبکہ باقی دو مختلف ممالک کی بندرگاہوں میں موجود ہیں۔

چار مارچ کو ایرانی فریگیٹ آئی آر آئی ایس ڈینا کو سری لنکا کے جنوبی شہر گال کے قریب بین الاقوامی سمندری حدود میں امریکی آبدوز نے ٹارپیڈو حملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں جہاز ڈوب گیا۔

سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد سمندر سے 88 لاشیں نکالی گئیں جبکہ 35 سے زیادہ افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ متعدد اہلکار اب بھی لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ جن کے زندہ ملنے کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔

ادھر دوسرا ایرانی جنگی جہاز آئی آر آئی ایس لاوان تکنیکی خرابی کے باعث بھارت پہنچ گیا ہے۔ بھارتی حکام نے جہاز کو کوچی کی بندرگاہ میں داخلے کی اجازت دی جہاں اس کی تکنیکی جانچ اور مرمت جاری ہے۔ جہاز پر تقریباً 183 افراد سوار ہیں۔

تیسرا جہاز آئی آر آئی ایس بوشہر نے بھی انجن کی خرابی کے باعث سری لنکا سے مدد طلب کی تھی۔ سری لنکا نے کشیدگی کے باوجود جہاز کو اپنے پانیوں میں داخل ہونے کی اجازت دی اور اسے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ اس پر 200 سے افراد سوار تھے۔

بھارت اور سری لنکا کے حکام نے جنگ کے خاتمے تک دونوں جہازوں کی حفاظت اور اس پر سوار مسافروں کو طبی امداد کے بعد قیام و طعام کی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیل پر حملے کا جشن؛ ظہران ممدانی کی اہلیہ کو سوشل میڈیا پر ہراسانی کا سامنا

Express News

حزب اللہ کے میزائل حملے میں اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت 8 فوجی شدید زخمی

Express News

ایران اور وینزویلا کے بعد کس ملک میں ’رجیم چینج‘ ہوگا؛ ٹرمپ نے اپنا پلان بتادیا

Express News

ایران غیرمشروط طور پر ہتھیار ڈالے تو معاہدہ ہوگا ورنہ نہیں؛ ٹرمپ

Express News

ایران میں پرائمری اسکول پر بمباری؛ 168 طالبات شہید؛ امریکی وزیردفاع کا ردعمل آگیا

Express News

ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو