اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 294 ہوگئی؛ ہزار سے زائد زخمی

زخمیوں کی تعداد 1021 ہے جن میں سے 35 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے

ویب ڈیسک March 08, 2026
facebook whatsup

حزب اللہ کی جانب سے سخت مزاحمت کے بعد اسرائیل نے لبنان میں متعدد مقامات پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جس میں شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق لبنان کی وزارتِ صحت نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج کی حالیہ کارروائیوں میں جاں بحق افراد تعداد 294 تک پہنچ گئی جبکہ 1021 زخمی ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

لبنانی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے اور گولہ باری ملک کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں جن میں رہائشی عمارتیں، سڑکیں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔

وزارت صحت کے بقول زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد عام شہریوں کی ہے جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔

متعدد علاقوں میں امدادی ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور ممکنہ متاثرین کی تلاش کا کام بھی کر رہی ہیں۔ ملبے سے لاشیں ملے کا سلسلہ جاری ہے۔

دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیاں لبنان میں موجود مسلح گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جن کا مقصد سرحدی علاقوں میں سکیورٹی خطرات کو کم کرنا ہے۔

رائٹرز کے بقول لبنانی وزارتِ صحت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ

Express News

ایران کے تین بحری جہاز؛ ایک امریکی حملے میں تباہ؛ بقیہ دو کا کیا بنا؟ پُراسرار کہانی

Express News

ایرانی حملوں میں جانی و مالی نقصان؛ اماراتی صدر کا پہلا بیان سامنے آگیا

Express News

ایران میں نئے رہبرِ اعلیٰ کا انتخاب اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع

Express News

مشرق وسطیٰ جنگ؛ کویت نے بھی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کا فیصلہ

Express News

ایران پر حملہ کرکے امریکا نے دنیا پر احسان اور مشرق وسطیٰ کی خدمت ہے؛ صدر ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو