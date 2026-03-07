لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کی چوکی پر میزائل حملے؛ 2 اہلکار شدید زخمی

گزشتہ روز بھی حزب اللہ نے اس چوکی کو نشانہ بنایا تھا جس میں 3 اسرائیلی اہلکار زخمی ہوگئے تھے

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup
2
حزب اللہ کے اسرائیلی چیک پوسٹ پر حملے میں 2 اہلکار شدید زخمی

اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے میزائل حملے میں دو اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق زخمی اہلکار گیواتی بریگیڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ان کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی گئی۔

اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق جمعے کی سہ پہر ایک فوجی چوکی کو کئی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔

حملے کے چند ہی منٹ بعد اسرائیلی فوج نے اس کارروائی میں ملوث حزب اللہ کے ایک گروپ کو فضائی حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔

دوسری جانب حزب اللہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اسی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا ہے جس پر ایک روز قبل بھی حملہ کیا گیا تھا۔

گزشتہ حملے میں تین اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی۔

اسرائیلی فوج کے بقول پیر سے شروع ہونے والی تازہ جھڑپوں کے بعد سے اب تک حزب اللہ کے حملوں میں تیرہ اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔

اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے درجنوں راکٹ اور ڈرون اسرائیلی علاقوں کی جانب داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جواب میں جنوبی لبنان میں زمینی اور فضائی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔

اسرائیلی حکام کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد حزب اللہ کو سرحدی علاقوں سے پیچھے دھکیلنا اور شمالی سرحد پر سکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ

Express News

ایران کے تین بحری جہاز؛ ایک امریکی حملے میں تباہ؛ بقیہ دو کا کیا بنا؟ پُراسرار کہانی

Express News

ایرانی حملوں میں جانی و مالی نقصان؛ اماراتی صدر کا پہلا بیان سامنے آگیا

Express News

ایران میں نئے رہبرِ اعلیٰ کا انتخاب اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع

Express News

مشرق وسطیٰ جنگ؛ کویت نے بھی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کا فیصلہ

Express News

ایران پر حملہ کرکے امریکا نے دنیا پر احسان اور مشرق وسطیٰ کی خدمت ہے؛ صدر ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو