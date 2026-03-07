عراق میں امریکی آئل کمپنی پر ڈرون حملہ؛ خوفناک آگ بھڑک اُٹھی

آئل کمپنی کے ملازمین کی رہائش گاہ میں بھی شدید آگ بھڑک اُٹھی

ویب ڈیسک March 08, 2026
عراق کے شہر بصرہ میں غیر ملکی آئل کمپنیوں کی تنصیبات اور دفاتر کو ڈرونز حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کے جنوبی شہر بصرہ میں ڈرون حملے میں غیر ملکی تیل کمپنیوں کی تنصیبات میں خوفناک آگ لگ گئی۔ جانی و مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔

عراقی سکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ اس مقام پر کیا گیا جہاں غیر ملکی آئل کمپنی کے ملازمین رہائش پذیر ہیں۔ ڈرون حملے کے باعث امریکی کمپنی ہیلیبرٹون اور انجینئرنگ کمپنی کے بی آر کی عمارتوں اور گوداموں میں آگ بھڑک اٹھی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے نتیجے میں کمپاؤنڈ کے اندر موجود کچھ گودام اور سہولیات متاثر ہوئیں اور آگ لگنے کے باعث علاقے میں دھواں پھیل گیا۔

امریکی کمپنی نے بعد ازاں اس واقعے کو سیکیورٹی کا واقعہ قرار دیا تاہم بتایا کہ حملے میں کسی ملازم کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔

بیاد رہے کہ صرہ عراق کے تیل کے شعبے کا مرکزی مرکز سمجھا جاتا ہے جہاں متعدد بین الاقوامی توانائی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔

امریکی کمپنی ہالیبرٹون عراق کی تیل کی صنعت کو وسعت دینے اور جدید بنانے کے منصوبوں میں شامل رہی ہے۔

تاحال بصرہ میں غیر ملکی تیل کمپنیوں کی تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملے کی کسی گروپ یا ملک نے باضابطہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔

امریکا اور عراق کی جانب سے بھی تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم ماضی ایسے حملوں میں ایران نواز مسلح گروہ ملوث رہے ہیں۔
