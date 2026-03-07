سپرٹیکس ختم، تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کم کرنے پرغور

وزیراعظم کی زیرصدارت اجلاس، آئی ایم ایف کیلیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا

شہباز رانا March 07, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیر اعظم شہبازشریف نے سپرٹیکس ختم کرنے اور تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس کی شرح میں 5 فیصدکمی کی تجویزکی منظوری دیدی ہے۔

اس حوالے سے حتمی منظوری کیلیے حکومت آئندہ ہفتے آئی ایم ایف سے مشاورت کرے گی، وزیراعظم کی زیرصدارت اجلاس میں ان تجاویزکاجائزہ لیاگیا،جو آئی ایم ایف کے سامنے پیش کی جائیں گی۔

ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ٹیکس حکام کو ہدایت دی کہ وہ نجی شعبے کے ماہرین سے مزیدمشاورت کے بعد تجاویز کوحتمی شکل دیں۔

ذرائع کاکہناہے کہ حکومت امیر افراداورکارپوریٹ سیکٹر پر عائدسپر ٹیکس ختم کرنے پرغورکررہی ہے۔

اس کے علاوہ تنخواہ دارطبقے کے اعلیٰ آمدنی والے افراد کیلیے زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح 5 فیصد کم کرکے 30 فیصد کرنے اور اس سلیب کی حد بھی بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے،حکومت ابتدا میں تقریباً 1.5سے 1.8کھرب روپے تک ٹیکسوں میں کمی چاہتی تھی۔

تاہم ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے بڑی رعایت ملنے کاامکان کم ہے،خصوصاً جب ایف بی آر محصولات کے اہداف حاصل کرنے میں مشکلات کاسامناہے۔

معاشی ماہر ساجدامین کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں براہِ راست ٹیکسوں میں اضافہ زیادہ تر تنخواہ دارطبقے سے زیادہ شرح پرٹیکس وصول کرکے کیاگیا،جبکہ ریٹیلرزاوررئیل اسٹیٹ جیسے طاقتور شعبے اب بھی ٹیکس نیٹ سے بڑی حدتک باہر ہیں یاکم شرح سے ٹیکس دیتے ہیں۔

ذرائع کے مطابق حکومت پراپرٹی سیکٹر پر عائدایک فیصدڈییمڈ انکم ٹیکس کم کرنے اور برآمدات پر ایک فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کرنے کی تجاویز پر بھی غورکررہی ہے،تاہم ان فیصلوں کیلیے بھی آئی ایم ایف کی منظوری درکار ہوگی۔

ایف بی آرکے عبوری اعدادوشمارکے مطابق جولائی سے جنوری تک کے عرصے میں تنخواہ دار افراد نے 315 ارب روپے انکم ٹیکس اداکیا،جوگزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے 285 ارب روپے کے مقابلے میں 10.5فیصدزیادہ ہے۔

اس دوران تنخواہ دارطبقے کی جانب سے اداکیاگیاٹیکس رئیل اسٹیٹ سیکٹرکے ٹیکس سے دوگناسے بھی زیادہ رہا۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے ایف بی آرکی کارکردگی پر عدم اطمینان کااظہارکیاہے۔

ذرائع کے مطابق ادارہ پاکستان کیلیے ٹیکس وصولیوں کاہدف 16.2کھرب روپے یعنی جی ڈی پی کے 11.7فیصد تک رکھنے کاخواہاں ہے،جبکہ ایف بی آر مالی سال میں تقریباً 13.2 سے 13.5کھرب روپے تک وصولی کااندازہ لگارہاہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

طیاروں کا ایندھن بھی مہنگا، ایئرلائنز کے کرایوں میں 5 سے 10 ہزار روپے اضافے کا امکان

Express News

صنعتی شعبے نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کردیا، ٹیکس فوری معطل کرنے کا مطالبہ

Express News

مشرقِ وسطیٰ کشیدگی؛ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرولیم لیوی میں بھی بڑا اضافہ کردیا

Express News

آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری۔ ڈیجیٹل مالیاتی شعبے کے لیے نیا قانونی فریم ورک قائم

Express News

آئی ایم ایف کا پاکستان سے پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو