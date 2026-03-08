پشاور: بڈھ بیر میں بیوی کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے والا شوہر ڈرامائی انداز میں گرفتار

مبینہ طور پر گھریلو ناچاقی پر اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور بعد ازاں واقعے کو خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی

اسٹاف رپورٹر March 08, 2026
facebook whatsup

کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے بیوی کو قتل کر کے واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق تھانہ بڈھ بیر کی حدود میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی بڈھ بیر سرکل واجد شاہ کی نگرانی میں قائم مقام ایس ایچ او تھانہ بڈھ بیر جمال شاہ اور ان کی ٹیم نے جدید تفتیشی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا۔

گرفتار ملزم کی شناخت سلمان ولد خیر اللہ جان سکنہ پھندو بالا کے نام سے ہوئی ہے، جس نے مبینہ طور پر گھریلو ناچاقی پر اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور بعد ازاں واقعے کو خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔

واقعے کے حوالے سے مقتولہ کے والد نادر خان کی مدعیت میں 2 مارچ 2026 کو تھانہ بڈھ بیر میں مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے واقعے کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔

ایس پی صدر ڈویژن محمد ارشد خان نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اصل حقائق جاننے کے لئے انکوائری کا حکم دیا۔

دوران تفتیش پولیس ٹیم نے شواہد اکٹھے کرتے ہوئے ملزم تک رسائی حاصل کی اور اہم کارروائی کے دوران اسے گرفتار کر لیا۔پولیس  کے مطابق گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ واقعے کے دیگر پہلوؤں کو بھی باریک بینی سے جانچا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل نہ روکنے پر فائرنگ کردی، شہری جاں بحق

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5.3 شدت کا زلزلہ

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششیں، عالمی رہنماؤں سے رابطے

Express News

12 ارب روپے کا جہاز خرید لیا مگر پیٹرول پر عوام کو سبسڈی نہیں دی گئی، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پاک-افغان سرحد پر آپریشن “غضب للحق” جاری، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کے کرایے بڑھ گئے، عوام میٹرو اور گرین لائن میں سفر کرنے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو