وفاق اور پنجاب کے درمیان پٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی مانیٹرنگ پر اتفاق

پنجاب میں پٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی پر سخت کریک ڈاؤن کا حکم

بزنس رپورٹر March 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
اسلام آباد:

وفاق اور پنجاب کے درمیان جنگ کی وجہ سے پٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی اور پٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی مانیٹرنگ پر بھی اتفاق ہوا ہے جبکہ پنجاب حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے پر سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے۔

وزارت خزانہ کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے ملاقات کی جس میں جنگ کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا جبکہ پنجاب میں پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کا جائزہ بھی لیا گیا۔

ملاقات میں جنگ کی وجہ سے پٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد میں توازن کے لئے بچت پالیسی پر اتفاق ہوا۔ مریم نوازشریف نے زرعی استعمال کے لئے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں پٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی مانیٹرنگ پر بھی اتفاق ہوا۔

وزیر اعلیٰ پنجاب نے پٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے پر سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت کی ہے جبکہ تمام اضلاع میں انتظامیہ کو پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم دیتے ہوئے پیرا اور ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کو صورتحال کی نگرانی اور کارروائی کی ہدایت دی ہے۔

مریم نواز نے ہدایت کی کہ پٹرول پمپس پر عوام کو قطاروں میں نہ لگنا پڑے، پنجاب بھر میں کہیں بھی مقررہ نرخ سے زائد پٹرولیم مصنوعات بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

علاوہ ازیں اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو پٹرول، ڈیزل، ایل این جی اور دیگر ذخائر کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ عالمی بحران کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔

مریم نواز نے کہا کہ چیلنج سے نمٹنے کے لئے پوری قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، معاشی تحفظ کے لیے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل نہ روکنے پر فائرنگ کردی، شہری جاں بحق

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5.3 شدت کا زلزلہ

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششیں، عالمی رہنماؤں سے رابطے

Express News

12 ارب روپے کا جہاز خرید لیا مگر پیٹرول پر عوام کو سبسڈی نہیں دی گئی، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پاک-افغان سرحد پر آپریشن “غضب للحق” جاری، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کے کرایے بڑھ گئے، عوام میٹرو اور گرین لائن میں سفر کرنے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو