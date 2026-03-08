کراچی:
محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ اور سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے عالمی یومِ خواتین کے موقع پر 300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز تقسیم کی گئیں۔
پنک الیکٹرک اسکوٹیز کی تقسیم کی تقریب کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وہ تمام خواتین کو عالمی یومِ خواتین کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ خواتین نہ ہوتیں تو ہم بھی نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی یومِ خواتین صرف خواتین کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا دن ہے جسے ایک خاتون نے جنم دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں طویل عرصے تک خواتین کو نظر انداز کیا جاتا رہا مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواتین کو بااختیار بنا کر نئی تاریخ رقم کی۔ ان کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں خواتین نے ثابت کیا کہ وہ ملک چلانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ایسے میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا تاریخی کارنامہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے جبکہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے کا کریڈٹ بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے۔
شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ خواتین کی ترقی اور بااختیاری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹ وومن بینک کا قیام، خواتین کے لیے پہلا پولیس اسٹیشن اور لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام جیسے انقلابی اقدامات بھی پیپلز پارٹی نے متعارف کروائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی فلاحی منصوبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جسے بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا اور اس کا آغاز صدر آصف علی زرداری کے دور میں ہوا۔
انہوں نے کہا کہ سیلاب کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اکیس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا جن میں سے آٹھ لاکھ گھر تعمیر ہو چکے ہیں اور ان گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں خواتین کے لیے متعدد مواقع اور کوٹہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریال تالپور نے جنرل نشست پر انتخاب لڑا جبکہ آصفہ بھٹو زرداری اور شازیہ مری نے بھی جنرل نشست پر کامیابی حاصل کی۔
شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے لڑکیوں کے لیے گرلز کیڈٹ کالج قائم کیا ہے اور خواتین کے لیے مختلف فلاحی پروگرام متعارف کروانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کی ہے جس میں خواتین ڈرائیورز کو بھی تعینات کیا گیا ہے اور یہ منفرد سہولت دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت خواتین کو پچاس لاکھ اسکوٹیز فراہم کرنے کا پروگرام شروع کر رہی ہے اور اس کے لیے کسی سفارش یا پرچی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسکوٹی حاصل کرنے کے لیے مستقل ڈرائیونگ لائسنس اور تعلیم یا ملازمت کا ثبوت درکار ہوگا جبکہ خواتین کو مفت ڈرائیونگ ٹریننگ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت خواتین کو مفت اسکوٹیز دی جا رہی ہیں تاکہ انہیں پیٹرول کے اخراجات اور سفر کی مشکلات سے نجات مل سکے اور پنک اسکوٹی پروگرام کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لیکن سندھ حکومت نے ایسے تاریخی کام کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ تھرپارکر سے پورے پاکستان کے لیے کوئلہ نکال کر بجلی پیدا کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے اور جس ڈمپر سے کوئلہ نکالا جاتا ہے اس کے ڈرائیور بھی خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں اور معاشرے کی سوچ میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھر میں خواتین کو بااختیار بنایا گیا ہے اور وہاں ڈمپر ڈرائیور بھی خواتین ہیں۔
تقریب میں صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، قاسم سراج سومرو، ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ، خواتین ارکانِ اسمبلی، سماجی شخصیات اور دیگر نے شرکت کی جبکہ تقریب سے صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی، نفیسہ شاہ، شرمیلا فاروقی، شرمین عبید چنائے، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی ایم ڈی کنول نظام بھٹو اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔