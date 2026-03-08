قومی ٹی ٹوئنٹی کپ؛ کراچی بلیو کی سیالکوٹ کو 40 رنز سے شکست

203 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سیالکوٹ کی ٹیم مقررہ اوورز میں مطلوبہ ہدف حاصل نہ کر سکی

March 09, 2026
قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کے دوسرے میچ میں کراچی بلیو نے سیالکوٹ کو 40 رنز سے شکست دے دی۔

پشاور میں جاری میچ میں سیالکوٹ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کراچی بلیو نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 202 رنز بنا کر سیالکوٹ کو جیت کے لیے 203 رنز کا ہدف دیا۔

کراچی بلیو کی جانب سے عثمان علی نے 81 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کی پوزیشن مضبوط بنائی جبکہ احسن علی نے 50 اور جہاندار خان نے 30 رنز اسکور کیے۔

سیالکوٹ کی طرف سے عبدالسبحان نے عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ محمد علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

203 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سیالکوٹ کی ٹیم مطلوبہ ہدف حاصل نہ کر سکی اور پوری ٹیم مقررہ اوورز میں ہدف سے 40 رنز پیچھے رہ گئی۔ سیالکوٹ کی جانب سے اسامہ میر کی 63 رنز کی اننگز بھی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکی۔

کراچی بلیو کی جانب سے خلیل احمد نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں، محمد طحہ نے 3 جبکہ شاہنواز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 
