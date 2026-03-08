200 سے زائد کاروباری کلسٹرز پر مشتمل ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم

مقصد پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کو عالمی مارکیٹ سے جوڑنا ہے

احتشام مفتی March 08, 2026
facebook whatsup
کراچی:

وفاقی حکومت نے پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کو عالمی مارکیٹ سے جوڑنے کیلیے 200 سے زائد کاروباری کلسٹرز پر مشتمل ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کر دیا ہے. 

اس ضمن میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے وژن کے تحت شہد کی پیداوار سے لے کر زیتون کے تیل کی پراسیسنگ تک کے تمام متنوع شعبے اب ایک ہی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے. 

اجلاس میں سمیڈا بورڈ کے ممبر مشہود علی خان نے نئے اقدامات پر بریفنگ دی، معاون خصوصی نیواضح کیا کہ سمیڈا ان کلسٹرز کوویلیو ایڈیشن، برانڈنگ اور برآمدی ترقی کی تربیت فراہم کرے گا تاکہ مقامی مصنوعات بین الاقوامی معیار کا مقابلہ کرسکیں۔

انہوں نے ایس ایم ای سیکٹر کو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے نہ صرف کاروباری مواقع بڑھیں گے بلکہ روزگار کی فراہمی اور صنعتی ترقی میں بھی تیزی آئے گی ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے جواب میں بڑا اعلان

Express News

سپرٹیکس ختم، تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کم کرنے پرغور

Express News

طیاروں کا ایندھن بھی مہنگا، ایئرلائنز کے کرایوں میں 5 سے 10 ہزار روپے اضافے کا امکان

Express News

صنعتی شعبے نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کردیا، ٹیکس فوری معطل کرنے کا مطالبہ

Express News

مشرقِ وسطیٰ کشیدگی؛ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرولیم لیوی میں بھی بڑا اضافہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو