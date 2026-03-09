احمدآباد میں ورلڈ کپ فائنل، ہوٹل اور سفری اخراجات میں اضافہ

ہوٹل کے کمروں کے نرخ 300 سے 400 فیصد تک بڑھ گئے

اسپورٹس ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے مدمقابل ہونے کے سبب احمد آباد کی ہوٹل اور فلائٹ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق ہوٹل کے کمروں کے نرخ 300 سے 400 فیصد تک بڑھ گئے، جہاں پہلے 5ہزار سے 20ہزار روپے میں کمروں کی بکنگ ہوتی تھی، وہ فائنل کی وجہ سے 15ہزار سے 50 ہزار روپے تک پہنچی۔

شہریوں اور مداحوں کو فلائٹ کے اخراجات کی مد میں کافی بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ ممبئی سے احمد آباد کا ٹکٹ عام طور پر 3 سے 4 ہزار روپے ہوتا تھا، مگر یہ 15 سے 17 ہزار روپے تک جا پہنچا۔

مزید پڑھیں

Express News

نیوزی لینڈ کو شکست دے کر بھارت ٹی 20 کا عالمی چیمپئن بن گیا

اسی طرح، دہلی سے 14 ہزار اور بنگلور سے 13 ہزار روپے کے ٹکٹ بک کیے گئے۔

احمد آباد میں تقریباً 10ہزار کمروں کی دستیابی تھی، جن میں سے 80 فیصد ہفتے تک ہی بک ہوگئے تھے۔ نارتھ ریلویز نے دہلی سے خصوصی ٹرین بھی چلائی تاکہ شائقین آسانی سے احمد آباد پہنچ سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کس ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

ورلڈ کپ فائنل: سنجو سیمسن نے شاہد آفریدی کا 17 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ؛ ایبٹ آباد کی ملتان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست

Express News

نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر نے کرکٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

نیوزی لینڈ کو شکست دے کر بھارت ٹی 20 کا عالمی چیمپئن بن گیا

Express News

باؤنسر لگنے سے اہم بلے باز زخمی، اسپتال میں داخل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو