ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: ارشدیپ کے بلاجواز جارحانہ انداز پر ڈیرل مچل غصے میں آگئے، ویڈیو وائرل

ڈیرل مچل کریز کے اندر موجود تھے لیکن ارشدیپ نے بلاجواز جارحانہ انداز اپنیا

اسپورٹس ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے فائنل میں ارشدیپ کے بلاجواز جارحانہ انداز پر ڈیرل مچل غصے میں آگئے۔

تفصیلات کے مطابق گیارہویں اوور میں ڈیرل مچل نے ارشدیپ کی ایک گیند کھیلی جسے وہ صحیح سے مڈل نہ کرسکے اور گیند سیدھی ارشدیپ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔

اگرچہ ڈیرل مچل اس وقت کریز کے اندر موجود تھے لیکن ارشدیپ نے بلاجواز جارحانہ انداز اپناتے ہوئے گیند ان کی طرف پھینکی جو ان کی تھائی پر لگی۔

ڈیرل مچل اس غیر متوقع جارحانہ انداز پر غصے میں آگئے اور ارشدیپ کی جانب بڑھ کر انہیں غصے میں کچھ بولنے لگے۔

اسی اثناء میں بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے ڈیرل مچل سے معذرت کی جبکہ امپائر نے ارشدیپ سنگھ کو ڈیرل مچل سے معافی مانگنے کے لیے کہا جس پر انہوں نے ہاتھ ملاکر معافی مانگ لی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنے بچوں کو ’ایکسٹرا میریٹل افیئر‘کے بارے میں بتائیں، اداکارہ کا مطالبہ

اپنے بچوں کو ’ایکسٹرا میریٹل افیئر‘کے بارے میں بتائیں، اداکارہ کا مطالبہ

Mar 09, 2026 11:36 AM |
طلاق کا معاملہ سوشل میڈیا پر لانے پر عمر بٹ کی رجب بٹ پر تنقید

طلاق کا معاملہ سوشل میڈیا پر لانے پر عمر بٹ کی رجب بٹ پر تنقید

Mar 09, 2026 11:11 AM |
رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کس ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

ورلڈ کپ فائنل: سنجو سیمسن نے شاہد آفریدی کا 17 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ؛ ایبٹ آباد کی ملتان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست

Express News

نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر نے کرکٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

نیوزی لینڈ کو شکست دے کر بھارت ٹی 20 کا عالمی چیمپئن بن گیا

Express News

باؤنسر لگنے سے اہم بلے باز زخمی، اسپتال میں داخل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو