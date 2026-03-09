لاہور:
خلیجی جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں ہوائی جہازوں کے ایندھن کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگیا جس کے بعد پاکستان میں آپریٹ کرنے والی ڈیڑھ درجن سے زائد ایئر لائنز نے کرائے بڑھانے کی تیاری کرلی۔
جیٹ فیول کی قیمت 188.93 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 342.32 روپے فی لیٹر ہوگئی جس کے باعث ملکی وغیر ملکی ایئر لائنز کے فضائی کرایوں میں بیس سے تیس فیصد تک اضافہ متوقع ہے۔
پی ایس او ذرائع کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد جہازوں کے استعمال میں ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں 153 روپے 39 پیسے اضافہ ہوگیا ہے جس کے بعد ملکی و غیر ملکی ایئر لائینز نے کرایوں میں اضافے کی تیاری مکمل کرلی ہے۔
آئندہ ایک دو روز میں تمام اندرون اور بیرون ممالک جانے والی ایئر لائنز اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیں گی۔ ڈومیسٹک کے لیے بیس فیصد اور بین الاقوامی روٹس پر تیس فیصد تک اضافہ ہوگا۔
ذرائع کے مطابق یورپ، امریکہ، کینیڈا اور گلف ممالک کے لیے فضائی کرایوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے لندن کے کرایوں میں ایک لاکھ روپے تک اضافے کا خدشہ ہے۔ پاکستان سے پیرس، استنبول، نیویارک اور ٹورنٹو کے کرایوں میں 80 ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک اضافہ متوقع ہے۔
عید کے موقع پر بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے فضائی کرایوں میں اضافہ بڑا جھٹکا بن سکتا ہے، فضائی سفر مہنگا ہونے سے مسافروں کو اضافی مالی بوجھ کا سامنا ہوگا۔