دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ بھی شائقین کرکٹ کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام

دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ بھی شائقین کرکٹ کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکامی کا شکار ہے۔
گزشتہ روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کا فائنل کھیلا گیا۔
فائنل میچ کے آغاز سے چند لمحوں قبل کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کرسیوں پر کبوتر کی بیٹ بھری ہوئی ہے۔
ویڈیو بنانے والے شخص نے سوال اٹھایا کہ بین الاقوامی ایونٹ یہ صفائی کا یہ حال ہے، جن لوگوں نے ٹکٹ لیا ہے وہ کہاں بیٹھیں گے۔
واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت میں بدانتظامی کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو۔
اس سے قبل اسی ورلڈکپ کے دوران دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں استعمال شدہ سافٹ ڈرنکس کو بوتل میں واپس بھر کر بیچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔