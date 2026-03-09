دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ بھی شائقین کرکٹ کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ فائنل میں شائقین کرکٹ کبوتر کی بیٹ سے بھری ہوئی کرسیوں پہ بیٹھنے پر مجبور ہوگئے

اسپورٹس ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ بھی شائقین کرکٹ کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکامی کا شکار ہے۔

گزشتہ روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کا فائنل کھیلا گیا۔

فائنل میچ کے آغاز سے چند لمحوں قبل کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کرسیوں پر کبوتر کی بیٹ بھری ہوئی ہے۔

ویڈیو بنانے والے شخص نے سوال اٹھایا کہ بین الاقوامی ایونٹ یہ صفائی کا یہ حال ہے، جن لوگوں نے ٹکٹ لیا ہے وہ کہاں بیٹھیں گے۔

واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت میں بدانتظامی کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو۔

اس سے قبل اسی ورلڈکپ کے دوران دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں استعمال شدہ سافٹ ڈرنکس کو بوتل میں واپس بھر کر بیچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

 Mar 09, 2026 02:25 PM |
ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

 Mar 09, 2026 01:26 PM |
ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

 Mar 09, 2026 02:23 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کس ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

ورلڈ کپ فائنل: سنجو سیمسن نے شاہد آفریدی کا 17 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ؛ ایبٹ آباد کی ملتان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست

Express News

نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر نے کرکٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

نیوزی لینڈ کو شکست دے کر بھارت ٹی 20 کا عالمی چیمپئن بن گیا

Express News

باؤنسر لگنے سے اہم بلے باز زخمی، اسپتال میں داخل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو