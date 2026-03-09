ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر احتجاج، 42 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا

پولیس نے 48 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا تھا، عدالت نے 6 ملزمان کو مقدمہ سے ڈسچارج کردیا

کورٹ رپورٹر March 09, 2026
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

انسداد دہشت گردی عدالت نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر احتجاج کرنے والے 42 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کے قتل پر احتجاج کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں سماعت ہوئی۔ پولیس نے گرفتار 48 ملزمان جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کردیے۔ سماعت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔

عدالت نے 42 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور 6 ملزمان کو مقدمہ سے ڈسچارج کردیا۔

پولیس نے ملزمان کے مزید 4 روزہ جسمانی کی استدعا کی  تھی، تھانہ سیکرٹریٹ میں ملزمان کے خلاف دہشت گردی و دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔
