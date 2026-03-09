ایران جنگ سے امریکی اور اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنیوں نے کتنا منافع کمایا ؟

امریکی اور اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنیوں نے ایران جنگ کے دوران بڑا منافع کما رہی ہیں

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup
ایران جنگ میں امریکا اور اسرائیل کی دفاعی کمپنیوں کو منافع

ایران جنگ کے دوران اسلحہ بنانے والی بڑی امریکی اور اسرائیلی کمپنیوں کے منافع اور شیئرز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکا اور اسرائیل دفاعی صنعت کے لیے جنگ ایک انتہائی منافع بخش کاروبار بنتی جا رہی ہے۔

امریکا پہلے ہی ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں اربوں ڈالر کے ہتھیار استعمال کر چکا ہے جس کے باعث دفاعی سازوسامان بنانے والی کمپنیوں کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔

گزشتہ ہفتے امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نارتھروپ گرومن کے شیئرز تقریباً 5 فیصد بڑھ گئے۔

اسی طرح آر ٹی ایکس کارپوریشن (سابقہ ریتھیون) کے حصص میں بھی 4.5 فیصد اضافہ ہوا جب کہ لوک ہیڈ مرٹن کے شیئرز بھی تقریباً 3 فیصد اوپر چلے گئے۔

ماہرین کے مطابق جنگ کے دوران میزائل دفاعی نظام، لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جدید گائیڈڈ ہتھیاروں کی مانگ میں اضافہ ان کمپنیوں کے لیے بڑے پیمانے پر منافع کا سبب بن رہا ہے۔

قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دفاعی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقات کے بعد کہا کہ امریکی دفاعی صنعت انتہائی جدید ہتھیاروں کی پیداوار میں چار گنا تک اضافہ کرے گی۔

امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مشرقِ وسطیٰ میں جاری فوجی کارروائیوں کے باعث ہتھیاروں کی مسلسل فراہمی ضروری ہے۔

دوسری جانب اسرائیلی دفاعی صنعت بھی جنگ کے باعث فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسرائیلی کمپنیوں کے جدید ہتھیار، ڈرونز، میزائل دفاعی نظام اور سائبر ٹیکنالوجی کی عالمی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔

اسرائیل کی بڑی دفاعی کمپنی اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز اور رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم سمیت کئی اداروں کو نئے بین الاقوامی آرڈرز مل رہے ہیں۔

ان کمپنیوں کی ٹیکنالوجی، خصوصاً میزائل دفاعی نظام اور ڈرونز، جنگی حالات میں آزمودہ ہونے کے باعث عالمی منڈی میں زیادہ مقبول ہو رہی ہے۔

دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران جنگ نے عالمی اسلحہ تجارت کو مزید تیز کر دیا ہے۔ بہت سے ممالک اپنے دفاعی بجٹ بڑھا رہے ہیں اور جدید ہتھیار خریدنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 07:51 PM |
جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

 Mar 09, 2026 02:25 PM |
ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

 Mar 09, 2026 01:26 PM |

متعلقہ

Express News

پاسداران انقلاب کا اسرائیل، امریکا کے خلاف جوابی حملوں میں مزید شدت اور توسیع کا اعلان

Express News

ایران کے بلااشتعال حملوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات

Express News

لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی

Express News

لبنان میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک

Express News

ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار نہیں کر رہا، ایرانی وزیر خارجہ

Express News

اسرائیل کا بیروت کے مصروف ہوٹل پر فضائی حملہ، 4 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو